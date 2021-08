LIVE Nuoto, Paralimpiadi Tokyo in DIRETTA: 31 agosto, Stefano Raimondi e Giulia Terzi le carte principali da medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e gli italiani in gara (31 agosto) – La cronaca delle batterie (31 agosto) – Il medagliere delle Paralimpiadi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. Nell’Aquatic Centre si prospetta un altro giorno dai forti tratti azzurri, dopo che finora i nostri portacolori ci hanno regalato tanti risultati di rilievo.

Nella Finale dei 400 stile libero S8 Alberto Amodeo andrà a caccia di un buon piazzamento, dal momento che le medaglie appaiono lontane, mentre Xenia Palazzo (oro nella staffetta 4×100 sl donne) ambisce al podio nella prova femminile in cui la favorita è il mito americano Jessica Long. Nei 100 stile libero S12 Alessia Berra torna in vasca dopo la strepitosa doppietta con Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13. L’azzurra sarà al via dei 100 stile libero S12.

Nei 50 rana SB2 Emmanuele Marigliano non ha grandi ambizioni da medaglia, ma le motivazioni sono quelle di esprimere il meglio di sè stesso. Nei 50 stile libero S7 Federico Bicelli ci prova in una gara in cui si deciderà tutto in pochi secondi, mentre Giulia Terzi cerca una rivincita nei confronti di McKenzie Coan nei 100 stile libero S7 e sogna l’oro. Prospettive importanti anche per Alessia Scortechini nei 100 farfalla libero S10, specialità nella quale al maschile Stefano Raimondi darà l’assalto alle medaglie insieme a Riccardo Menciotti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00 italiane. Buon divertimento.

Foto: LaPresse