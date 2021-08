Nuoto, Paralimpiadi Tokyo: 7 azzurri in finale. Terzi e Raimondi qualificati col secondo tempo

Sette italiani si sono qualificate alle finali di nuoto in questa giornata della Paralimpiadi di Tokyo 2020, passando dalle batterie della notte. Gli atti conclusivi scatteranno alle ore 10.00, erano già ammessi Xenia Francesco Palazzo sui 400 stile libero S8 e Alessia Scortechini nei 100 farfalla S10 (per queste gare non ci sono state le qualificazioni).

Giulia Terzi si esalta sui 100 stile libero (categoria S7) e ribadisce di poter lottare per le medaglie visto il secondo tempo complessivo: vince la sua batteria in 1:11.70 e il suo crono è superiore soltanto a quello della statunitense McKenzie Coan (1:10.68), mentre l’ucraina Yelyzaveta Mershko (1:12.29) e la cinese Yuyan Jiang (1:12.49) sono alle sue spalle. Secondo tempo complessivo anche per Stefano Raimondi sui 100 farfalla (categoria S10): l’azzurro timbra un buon 58.19 precedendo il russo Dmitry Grigoryev (58.43) e si pone tra l’ucraino Maksym Krypak (57.74) e l’australiano Col Pearse (58.23).

Riccardo Menciotti sesto nei 100 farfalla (categoria S10) col tempo di 58.85. Alberto Amodeo entra in finale nei 400 stile libero (categoria S8) col sesto tempo. L’azzurro conclude la sua batteria in seconda posizione col crono di 4:39.52, a oltre sette secondi di distacco dallo statunitense Matthew Torres che con 4:31.77 si è lasciato alle spalle anche gli atleti dell’altra serie (su tutti il russo Andrei Nikolaev con 4:31.88 e lo statunitense Robert Griswold con 4:34.35). Sesto posto parziale anche per Alessia Berra sui 100 stile libero (categoria S12): la nostra portacolori tocca la piastra in 1:04.29: difficile puntare alle medaglie vista la caratura della russa Daria Pikalova (59.48) che ha preceduto le brasiliane Lucilene da Silva (1:01.61) e Maria Carolina Gomes (1:01.79).

Emmanuele Marigliano avanza nei 50 rana (categoria SB2) col sesto tempo complessivo (1:09.01), chiudendo la sua batteria al quarto posto. Il migliore in assoluto è il messicano Arnulfo Castorena (59.04), che precede l’australiano Grant Patterson (1:02.04) e i connazionali Jesus Hernandez (1:02.07) e Cristopher Tronco (1:05.18). Federico Bicelli stacca il biglietto per l’atto conclusivo dei 50 stile libero (categoria S7) col settimo tempo complessivo (27.78), dove primeggia l’ucraino Andrii Trusov (27.44) davanti al russo Egor Efrosinn (28.24) e all’ucraino Yvhenii Bohodaiko (28.27).

Misha Palazzo non è riuscito a centrare l’obiettivo della finale sui 200 misti (categoria SM14): 15mo tempo complessivo (2:19.95), ultimo nella sua batteria. Antonio Fantin è invece eliminato nei 50 stile libero (categoria S7) col decimo tempo (29.80), sesto nella sua batteria dove Bicelli è stato quarto. Vittoria Bianco eliminata in batteria sui 100 stile libero (categoria S9) col tempo di 1:07.32.

Foto: Comunicato FINP