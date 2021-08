Paralimpiadi Tokyo, tutti gli italiani in gara il 31 agosto. Orari, programma gare, tv

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 sono ormai scattati e continueranno ad assegnare ulteriori titoli anche domani, martedì 31 agosto: in Giappone saranno in palio nel complesso 539 titoli, dei quali 272 maschili, 227 femminili e 40 misti / open.

In tutto alle Paralimpiadi saranno presenti 4400 atleti, dei quali 2318 uomini, 1782 donne e 300 per le gare di categoria mista / open. In tutto in Giappone, tra agosto e settembre, in questa manifestazione saranno 22 gli sport protagonisti.

La RAI trasmetterà l’evento con alcune ore di diretta tv ogni giorno: in virtù di un accordo triennale con il CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, la RAI, infatti, ha acquisito i diritti per le Paralimpiadi di Tokyo 2021. Di seguito tutti gli azzurri in gara domani, martedì 31 agosto.

ITALIANI IN GARA PARALIMPIADI 2021

31 AGOSTO 2021

CICLISMO

Fuji International Speedway, ore 1:00

Cronometro maschile H5 – Diego Colombari

Cronometro maschile H3 – Paolo Cecchetto

Cronometro femminile H4-5 – Ana Vitelaru – Katia Aere

Cronometro maschile H1 – Fabrizio Cornegliani

Cronometro maschile H2 – Luca Mazzone

Cronometro femminile H1-3 Francesca Porcellato

Cronometro maschile C5 – Andrea Tarlao – Pierpaolo Addesi

Cronometro maschile C3 – Fabio Anobile

Cronometro maschile T1-2 – Giorgio Farroni

TIRO CON L’ARCO

Yumenoshima Park Archery Field, ore 10:30

Quarti di finale individuale W1 femminile – Asia Pellizzari

NUOTO

Tokyo Aquatics Center, dalle ore 2:00

Qualificazioni 400 stile libero maschili S8 – Alberto Amodeo

Qualificazioni 100 stile libero S12 – Alessia Berra

Qualificazioni 200 misti maschili SM14 – Misha Palazzo

Qualificazioni 50 rana SB2 maschili – Emmanuele Marigliano

Qualificazioni 50 stile libero S7 maschili – Federico Bicelli – Antonio Fantin

Qualificazioni 100 stile libero S7 femminili – Giulia Terzi

Qualificazioni 100 farfalla S10 maschili – Riccardo Menciotti – Stefano Raimondi

Qualificazioni 100 stile libero S9 femminili – Vittoria Bianco

Tokyo Aquatics Center, ore 10:00

Finale 400 stile libero femminili S8 – Xenia Francesca Palazzo

Finale 100 farfalla S10 femminili – Alessia Scortechini

ATLETICA

Olympic Stadium, ore 2:30

Finale Lancio del disco F11 – Assunta Legnante

Olympic Stadium, ore 12:00

Finale 400 metri T20 maschile

TIRO A SEGNO

Asaka Shooting Range, ore 2:30

Qualifiche P2 10 metri femminili SH1 – Nadia Fario

TENNISTAVOLO

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 3:00

Ottavi a squadre 9-10 maschile – Mohamed Kalem – Matteo Parenzan

Quarti a squadre 1-2 maschile – Andrea Borgato – Federico Falco

Tokyo Metropolitan Gymnasium, ore 9:30

Quarti a squadre 1-3 femminile – Michela Brunelli – Giada Rossi

Foto: LaPresse