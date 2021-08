Nuoto, Giulia Terzi è campionessa paralimpica nei 100 stile!

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 vedono arrivare l’undicesima medaglia d’oro per l’Italia: a conquistarla è Giulia Terzi nei 100 metri stile libero S7 femminile del nuoto. L’azzurra, che in Giappone arriva così a mettere nella personale bacheca due ori e due argenti, firma l’alloro che permette all’Italia di superare gli ori ottenuti a Rio 2016 (10) nella giornata che ha visto l’Italia battere già da qualche ora il numero complessivo di podi conquistati in Brasile (39, grazie a 14 argenti e 15 bronzi). Davanti ci sono però ancora 5 giornate di gare.

Oggi GiulIa Terzi (classe S7) si mette al collo la medaglia del metallo più pregiato dominando in 1:09.21, facendo segnare il nuovo record paralimpico (primato precedente 1:09.39 dell’australiana Jacqueline Freney). La prima delle inseguitrici è la statunitense McKenzie Coan (classe S7), seconda in 1:10.22, a 1.01 dalla vincitrice odierna.

Ancor più staccate tutte le altre finaliste: il bronzo va a pari merito a due atlete di classe S6 che vanno al record del mondo della loro classe. Terzo posto ex aequo in 1:11.07, a 1.86 dall’azzurra, per l’ucraina Yelyzaveta Mereshko e la cinese Jiang Yuyan.

La classe S7 rientra nella tipologia di classificazione funzionale, rivolta alla disabilità motoria (lesioni midollari, amputazioni, paralisi cerebrale). In questa classe vi sono atleti con doppia amputazione o una paralisi di un braccio ed una gamba sullo stesso lato, nuotatori con il pieno controllo delle braccia e del tronco e con qualche funzione residua alle gambe, ed atleti con paraplegia (livello di lesione midollare L2-L3).

ORDINE D’ARRIVO 100 STILE LIBERO S7 FEMMINILE

1 5 ITA TERZI Giulia Sport Class: S7 1.01 1:09.21 PR

2 4 USA COAN McKenzie Sport Class: S7 0.83 1:10.22 1.01

3 3 UKR MERESHKO Yelyzaveta Sport Class: S6 0.86 1:11.07 WR 1.86

3 6 CHN JIANG Yuyan Sport Class: S6 0.92 1:11.07 WR 1.86

5 2 USA WEGGEMANN Mallory Sport Class: S7 0.94 1:11.98 2.77

6 8 CAN DUCHESNE Sabrina Sport Class: S7 0.80 1:14.55 5.34

7 7 RPC PALIAN Ani Sport Class: S7 0.90 1:15.38 6.17

8 1 USA GAFFNEY Julia Sport Class: S7 0.64 1:15.70 6.49

Foto: LaPresse