LIVE Moto3, GP Austria 2021 in DIRETTA: Sergio Garcia vince con un ultimo giro spaziale! Oncu 2°, Foggia 3° su Acosta, 5° Fenati

11.46 Si chiude qui, dunque, il weekend della Moto3. Grazie per la cortese attenzione! A tra poco per la Moto2!

11.45 Grandissime emozioni nel GP d’Austria con Acosta che scende dal podio e lascia qualche punto nei confronti di Garcia. 41 punti di margine sono un bottino ottimo, ma la stagione non è conclusa! Gli italiani si mangiano le mani. Foggia è terzo, ma senza quel mezzo secondo perso a 2 giri dalla fine… Fenati, invece, dalla pole scende al quinto posto…

11.44 CLASSIFICA GENERALE: Acosta 196 punti, Garcia 155, Fenati 107, Foggia 102

11.42 ORDINE DI ARRIVO

1 11 S. GARCIA 37:10.345 2 53 D. ÖNCÜ +0.027 3 7 D. FOGGIA +0.346 4 37 P. ACOSTA +0.394 5 55 R. FENATI +0.462 6 5 J. MASIA +0.794 7 17 J. MCPHEE +1.331 8 28 I. GUEVARA +1.440 9 40 D. BINDER +2.399 10 27 K. TOBA +6.135

11.40 Terzo successo stagionale per Garcia che vince con un ultimo giro pazzesco con due sorpassi su Oncu e Acosta!

ARRIVO Quinto Fenati, poi Masià, McPhee e Guevara

ARRIVO VINCE SERGIO GARCIAAAAAAAAAAA!!!!!!!! PASSA ONCU IN CURVA 9!!!!!!!!!!! TERZO DENNIS FOGGIA CHE PASSA ACOSTA!!!!!!!!!!!!!!!!!

ULTIMO GIRO Garcia attacca Oncu per il successo! Ultime curve!

ULTIMO GIRO Garcia passa Acosta in curva 4! Durissimo!

ULTIMO GIRO Acosta attacca Oncu in curva 3 ma il turco tiene duro!

ULTIMO GIRO Oncu è primo con Acosta in scia, poi Garcia e Foggia più distanti

-2 Oncu allunga a 265 millesimi su Acosta che, a sua volta, ne mette 325 su Foggia!

-2 Incredibile Foggia ne passa 3 in curva 3! Ora è terzo! Oncu e Acosta provano a fuggire, ma c’è anche Guevara ora!!!!!! Che battagliaaaaaaaa

-2 Siamo al penultimo giro e Oncu è davanti con 39 millesimi su Acosta, poi Garcia e Masià, Fenati quinto a 586 millesimi

-3 Foggia cerca di non perdere il gruppo, che lo stacca di 3 decimi, mentre Garcia passa Acosta e Oncu e sale al comando in curva 3!

-3 Foggia perde terreno dal gruppo di testa con Guevara che gli si porta a 1.5! Davanti sempre Oncu su Acosta

-4 Intanto attenzione a Guevara che gira con il record in 1:36.058 e ha raggiunto McPhee e Binder!

-4 Deniz Oncu prosegue con il suo ritmo e conduce con 173 millesimi su Acosta, poi terzo Garcia, quarto Masià e Fenati quinto a 580

-5 Crollo verticale per McPhee e Binder che hanno perso 1.3 in poco più di un giro

-5 Siamo a 5 tornate dalla conclusione. Sempre Oncu a tirare il gruppo con 150 millesimi su Masià, poi Acosta, Garcia, Fenati e Foggia, mentre McPhee e Binder si staccano nuovamente

-6 Acosta procede in maniera sorniona, sia perchè sembra quello che ha a disposizione il miglior passo, sia per la “minaccia” del track limits

-6 Si chiude il 17° giro con Oncu che tiene la vetta della corsa con 149 millesimi su Fenati, quindi Acosta, Masià, Garcia, Foggia, Binder e McPhee.

-7 Stiamo entrando nell’ultima fase della gara, Oncu è sempre primo con 226 millesimi su Acosta, quindi Masià, Fenati, Garcia, Foggia, Binder e McPhee. Se la giocano questi 8!

-8 Oncu viene stoppato e ripreso dal gruppetto. Non scappa nessuno!

-8 Oncu passa sul traguardo con 394 millesimi su Masià terzo Fenati quindi Acosta, Foggia, Binder e Garcia

-9 Prosegue la bagarre e prova ad approfittarne Oncu che allunga a mezzo secondo su Acosta

-9 Oncu comanda il gruppo davanti a Masià, che viene passato subito da Acosta, quindi Fenati, Garcia, Foggia e McPhee-Binder che si sono riuniiti.

-10 Oncu attacca, e passa, Fenati in curva 3, mentre Masià fa lo stesso duramente in curva 4, stesso discorso per Acosta in curva 5. McPhee si porta ormai in scia a Foggia

-10 Siamo a 10 giri dalla fine e Fenati ne salta tre in curva 1 per prendere il comando, mentre ad Acosta viene dato un “warning” per i track limits

-11 McPhee e Binder lavorano di comune accordo per provare a riportarsi sui primi sei ma rimangono a 467 millesimi

-11 Sempre Oncu in prima posizione con 159 millesimi su Acosta, 356 su Garcia e 382 su Fenati. Sesto Foggia a 870, con McPhee a 470 millesimi.

-12 Come sempre la sensazione nettissima è che tutto si deciderà all’ultimo giro. Nessuno dà idea di poter fuggire… si ritira Adrian Fernandez nel frattempo

-12 Siamo quasi a metà gara, comanda Oncu con 108 millesimi su Acosta, quindi Garcia, Fenati e Masià, Foggia perde qualche metro, con Binder e McPhee a mezzo secondo

-13 Il gruppetto di testa vive di sorpassi e contro-sorpassi curva dopo curva, ora prende la vetta Oncu su Acosta e Garcia, Fenati è quarto su Masià e Foggia. Binder accorcia a 558 millesimi e prova a ricucire.

-13 Si chiude il decimo giro con Fenati al comando dopo un clamoroso doppio sorpasso in curva 9! Secondo Acosta, poi Masià, Oncu, Garcia e Foggia.

-14 Gli altri italiani: 12° Nepa a 4.3, 17° Rossi a 8.6

-14 Oncu apre il nuovo giro al comando, ma Masià si butta e prende il comando! Secondo ora Acosta, poi Fenati quarto

-15 Tra Foggia e Binder si è scavato un solco di un secondo… i primi sei vogliono scappare!

-15 Oncu e Acosta provano a scappare, terzo Masià a 4 decimi, poi Garcia e Fenati, con Foggia sesto a 7 decimi

-16 Gacia e Masià passano Fenati in curva 3 e ora l’ascolano è quinto

-16 Oncu apre il nuovo giro con 150 millesimi su Acosta e 251 su Fenati, poi Garcia, Masià e Foggia.

-17 Oncu passa di nuovo Fenati in curva 3, lo stesso lo fa Acosta! Quarto Garcia a 3 decimi, poi Masià e Foggia.

-17 Fenati non scappa ma rimane in vetta, inseguito da Oncu, Acosta, Garcia, Masià e Foggia. Binder centra e Sasaki e il giapponese finisce al tappeto!

-18 Fenati prova ad allungare, porta a 3 decimi il suo margine sugli inseguitori che sgomitano tra di loro

-18 Si apre un nuovo giro con Fenati al comando! L’ascolano guida il gruppo inseguito da Oncu e Acosta, quindi Garcia che si riavvicina e Masià, sesto Foggia

-19 Fenati è in scia a Oncu, non riesce a passarlo in curva 3 e curva 4, ma lo sta braccando

-19 Oncu che giro! 1:36.387 guida la corsa su Fenati e Acosta, quindi mezzo secondo di gap per trovare Garcia, Foggia e Masià

-20 Nepa si porta in 14a posizione, mentre McPhee passa Binder per la decima

-20 Fenati torna in vetta! Secondo Oncu, poi Acosta e Garcia in pochi decimi. Il turco attacca il nostro alfiere in curva 3 e lo passa

-21 Fenati si rifà su Oncu in curva 3, mentre gli italiani latitano.. settimo Foggia, poi il vuoto…

-21 Fenati torna in vetta alla gara, ma Oncu e Acosta lo passano in curva 1! Battaglia serrata come sempre in Moto3

-22 Oncu comanda con una manciata di millesimi su Fenati, quindi Sasaki, Acosta e Garcia che ha già rimontato una decina di posizioni! Sesto Foggia

-23 CADE MIGNO! Il romagnolo finisce a terra all’ultima curva!

-23 giri: Oncu passa Fenati in curva 4, quindi Sasaki, Acosta, Suzuki, Masià, Alcoba e Garcia

PARTENZA – Scatto perfetto di Fenati che tiene la vetta in curva 1 e curva 3

11.00 La griglia di partenza si è riempita nuovamente. A breve si parte! Rischio pioggia al 40% alle ore 12.00!! Attenzione!!!!!

10.59 I piloti partono per il giro di allineamento. Il Red Bull Ring lo conosciamo bene. 10 curve e tanto ritmo. Chi la spunterà?

10.57 Ormai ci siamo! Sta per iniziare il giro di ricognizione del GP d’Austria, sale la tensione in griglia! Al momento splende ancora il sole, ma si annuncia rischio di pioggia nel corso della giornata

10.54 Il suo primo rivale, Sergio Garcia, è solamente 14°, mentre Darryn Binder, il più veloce fino alle qualifiche, è addirittura 18°. La situazione per Pedro Acosta appare davvero ideale…

10.51 Il leader della classifica, Pedro Acosta, scatterà dalla terza fila e dalla settima posizione. Dalla sua parte la consapevolezza di non dover rischiare ma, con un successo, il titolo sarebbe quasi cosa fatta

10.48 Dalla pole position, tuttavia, scatterà Romano Fenati. L’ascolano ha centrato un giro clamoroso (senza scie) e ha confermato come si trovi bene al Red Bull Ring. Dopo la prima pole in 4 anni, è tempo di primo successo del 2021?

10.45 Quest’anno il Mondiale Moto3 è stato una sorta di monologo di Pedro Acosta che ha conquistato 5 successi, quindi 1 Masià, 2 Sergio Garcia e 2 Dennis Foggia

10.42 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 216.4 1’35.850

2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 219.0 1’35.921 0.071 / 0.071

3 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 216.8 1’36.060 0.210 / 0.139

4 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 215.5 1’36.093 0.243 / 0.033

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 217.7 1’36.104 0.254 / 0.011

6 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 218.1 1’36.169 0.319 / 0.065

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 213.8 1’36.207 0.357 / 0.038

8 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 216.8 1’36.224 0.374 / 0.017

9 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 217.7 1’36.233 0.383 / 0.009

10 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 216.8 1’36.241 0.391 / 0.008

11 28 Izan GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 213.4 1’36.354 0.504 / 0.113

12 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 215.5 1’36.369 0.519 / 0.015

13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 217.3 1’36.398 0.548 / 0.029

14 11 Sergio GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 214.7 1’36.409 0.559 / 0.011

15 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 211.3 1’36.455 0.605 / 0.046

16 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 216.4 1’36.482 0.632 / 0.027

17 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 214.7 1’36.603 0.753 / 0.121

18 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 214.2 1’36.722 0.872 / 0.119

10.39 I TEMPI DEL WARM-UP DISPUTATO QUESTA MATTINA

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 216.8 1’36.181

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 221.3 1’36.409 0.228 / 0.228

3 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 219.9 1’36.425 0.244 / 0.016

4 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 214.2 1’36.504 0.323 / 0.079

5 11 Sergio GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 218.6 1’36.617 0.436 / 0.113

6 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 217.3 1’36.658 0.477 / 0.041

7 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 217.3 1’36.672 0.491 / 0.014

8 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 219.5 1’36.687 0.506 / 0.015

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 219.0 1’36.801 0.620 / 0.114

10 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 219.9 1’36.838 0.657 / 0.037

11 28 Izan GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 213.4 1’36.967 0.786 / 0.129

12 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 221.3 1’36.980 0.799 / 0.013

13 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 217.3 1’37.068 0.887 / 0.088

14 38 David SALVADOR SPA Rivacold Snipers Team Honda 215.1 1’37.194 1.013 / 0.126

15 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 219.0 1’37.226 1.045 / 0.032

16 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 216.8 1’37.250 1.069 / 0.024

17 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 214.2 1’37.259 1.078 / 0.009

18 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 220.4 1’37.275 1.094 / 0.016

19 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 213.0 1’37.483 1.302 / 0.208

20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 217.3 1’37.485 1.304 / 0.002

21 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 218.1 1’37.625 1.444 / 0.140

22 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 216.0 1’37.790 1.609 / 0.165

23 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 212.5 1’37.819 1.638 / 0.029

24 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia VR46 KTM 219.5 1’37.849 1.668 / 0.030

25 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 212.1 1’37.880 1.699 / 0.031

26 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 212.1 1’38.424 2.243 / 0.544

6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM

10.36 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO3 2021

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 183

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 130

3 Romano FENATI Husqvarna ITA 96

4 Dennis FOGGIA Honda ITA 86

5 Jaume MASIA KTM SPA 85

6 Darryn BINDER Honda RSA 79

7 Ayumu SASAKI KTM JPN 68

8 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 67

9 Gabriel RODRIGO Honda ARG 59

10 Jeremy ALCOBA Honda SPA 58

11 Andrea MIGNO Honda ITA 58

12 Kaito TOBA KTM JPN 56

13 Filip SALAC KTM CZE 40

14 John MCPHEE Honda GBR 40

15 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 38

16 Izan GUEVARA GASGAS SPA 38

17 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 37

18 Xavier ARTIGAS Honda SPA 30

19 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

20 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 25

21 Stefano NEPA KTM ITA 19

22 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

23 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 16

24 Yuki KUNII Honda JPN 15

25 Carlos TATAY KTM SPA 14

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10

27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 2

29 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

10.33 Si chiude la doppietta austriaca e si disputa l’undicesia gara della stagione. Si annuncia, come sempre, grande battaglia nella classe più leggera

10.30 Buongiorno e bentornati al Red Bull Ring, tra 30 minuti prenderà il via il GP d’Austria della Moto3

9.05 La nostra diretta si ferma qui, ma vi diamo appuntamento alle ore 11.00 per la partenza della gara di Moto3!

9.04 Buone sensazioni in casa Italia per Foggia e Fenati, entrambi dotati di un buon passo, ma in gara bisognerà fare i conti in primis con le KTM di Acosta, Masià, Sasaki e Oncu.

9.02 Di seguito la top10 del warm-up della Moto3:

1 53 D. ÖNCÜ 1:36.181 2 7 D. FOGGIA +0.228 3 71 A. SASAKI +0.244 4 55 R. FENATI +0.323 5 11 S. GARCIA +0.436 6 40 D. BINDER +0.477 7 17 J. MCPHEE +0.491 8 5 J. MASIA +0.506 9 37 P. ACOSTA +0.620 10 12 F. SALAC +0.657

9.00 Bravo Foggia!! 2° tempo proprio sulla bandiera a scacchi in 1’36″409, scavalcando Sasaki per soli 16 millesimi.

8.59 Foggia fa un bel passo avanti in 1’36″5 e si attesta in terza posizione a 4 decimi dalla vetta. Ultimo giro per tutti.

8.57 Che ritmo Oncu!!! Ultimo passaggio in 1’36″1 per il turco di KTM Tech 3. Nel frattempo migliora anche il compagno di squadra Sasaki in 1’36″4.

8.55 Darryn Binder, anche grazie ad una buona scia, firma un ottimo 1’36″6 e sale in seconda piazza nel warm-up a meno di 3 decimi dalla vetta.

8.53 Gran giro di Oncu, che si porta al comando in 1’36″3 al termine di un giro senza scie. Fenati torna ai box dopo un run di 6 giri.

8.51 Tempi finalmente molto interessanti, grazie ad una pista in evoluzione e alle gomme più calde. Masià stampa un notevole 1’36″6 precedendo Oncu, Foggia, Sasaki, Rossi e Acosta.

8.50 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 53 D. ÖNCÜ 1:37.109 2 71 A. SASAKI +0.156 3 11 S. GARCIA +0.215 4 5 J. MASIA +0.253 5 55 R. FENATI +0.283 6 17 J. MCPHEE +0.550 7 7 D. FOGGIA +0.562 8 28 I. GUEVARA +0.587 9 12 F. SALAC +0.637 10 99 C. TATAY +0.681

8.49 Fenati comincia a prendere confidenza e balza in quinta posizione con un buon giro senza scie in 1’37″3.

8.47 Sergio Garcia si mette a dettare il passo in 1’37″3 davanti alle KTM Tech 3 di Oncu e Sasaki. A seguire Foggia e McPhee.

8.45 Tempi ancora alti in questa fase, con Deniz Oncu al comando in 1’37″6 davanti a Salac, Toba, Alcoba e Binder.

8.44 Fenati scende in pista dopo 3 minuti di attesa per girare come di consueto da solo, senza scie e senza riferimenti.

8.42 In corso di svolgimento il primo giro lanciato del turno. Pista completamente asciutta.

8.40 SEMAFORO VERDE!!! Tutti in pista per gli ultimi 20 minuti di prove prima della gara.

8.38 Giornata cruciale in ottica iridata per Sergio Garcia, primo inseguitore di Acosta nel Mondiale, che parte 13° in griglia e sarà quindi chiamato ad una gara tutta all’attacco per provare a precedere il leader del campionato.

8.36 Per quanto visto nel corso del weekend, Fenati sarà forse il grande avversario di Acosta in gara. L’ascolano, tornato in pole position dopo 4 anni, ha evidenziato un ritmo impressionante girando da solo.

8.33 Acosta è il principale favorito per il successo odierno, tuttavia sarà difficile per lui fare la differenza ed evitare la consueta gara di gruppo della Moto3 sull’asciutto. Il gioco delle scie è molto potente sui lunghi rettilinei della Stiria, di conseguenza possiamo aspettarci una corsa estremamente intensa e ricca di sorpassi.

8.30 Questa invece è la classifica del Mondiale Moto3 prima del GP d’Austria:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 183

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 130

3 Romano FENATI Husqvarna ITA 96

4 Dennis FOGGIA Honda ITA 86

5 Jaume MASIA KTM SPA 85

6 Darryn BINDER Honda RSA 79

7 Ayumu SASAKI KTM JPN 68

8 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 67

9 Gabriel RODRIGO Honda ARG 59

10 Jeremy ALCOBA Honda SPA 58

11 Andrea MIGNO Honda ITA 58

8.27 Di seguito i risultati delle qualifiche di ieri, ricordando che Gabriel Rodrigo scatterà dalla pit-lane:

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1’35.850 5 7 216.4

2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’35.921 2 2 0.071 0.071 219.0

3 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’36.060 7 7 0.210 0.139 216.8

4 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’36.093 8 8 0.243 0.033 215.5

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’36.104 8 8 0.254 0.011 217.7

6 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’36.169 6 7 0.319 0.065 218.1

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’36.207 4 8 0.357 0.038 213.8

8 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’36.224 2 2 0.374 0.017 216.8

9 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1’36.233 4 7 0.383 0.009 217.7

10 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM Q2 1’36.241 4 7 0.391 0.008 216.8

11 28 Izan GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS Q2 1’36.354 4 8 0.504 0.113 213.4

12 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM Q2 1’36.369 5 8 0.519 0.015 215.5

13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q2 1’36.398 3 8 0.548 0.029 217.3

14 11 Sergio GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS Q2 1’36.409 7 8 0.559 0.011 214.7

15 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’36.455 8 8 0.605 0.046 211.3

16 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q2 1’36.482 5 7 0.632 0.027 216.4

17 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM Q2 1’36.603 6 8 0.753 0.121 214.7

18 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’36.722 3 8 0.872 0.119 214.2

19 38 David SALVADOR SPA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1’36.627 2 8 (*) 0.176 216.0

20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q1 1’36.792 7 7 (*) 0.341 0.165 215.1

21 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1’36.837 8 8 (*) 0.386 0.045 215.5

22 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q1 1’36.892 6 6 (*) 0.441 0.055 219.9

23 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’37.121 7 7 (*) 0.670 0.229 217.3

24 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q1 1’37.359 6 9 (*) 0.908 0.238 218.1

25 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA Q1 1’37.411 7 7 (*) 0.960 0.052 216.0

26 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia VR46 KTM Q1 1’37.760 6 9 (*) 1.309 0.349 218.1

27 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM FP1 1’37.195 0.980

8.24 Pedro Acosta contro tutti quest’oggi al Red Bull Ring di Spielberg, dopo aver vinto cinque delle prime dieci gare della carriera nella classe leggera del Motomondiale.

8.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del warm-up mattutino del GP d’Austria 2021, undicesimo round stagionale del Mondiale Moto3.

Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2021, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. Pedro Acosta contro tutti quest’oggi al Red Bull Ring di Spielberg, dopo aver vinto cinque delle prime dieci gare della carriera nella classe leggera del Motomondiale.

Il baby fenomeno spagnolo della KTM è il principale favorito per il successo odierno, tuttavia sarà difficile per lui fare la differenza ed evitare la consueta gara di gruppo della Moto3 sull’asciutto. Il gioco delle scie è molto potente sui lunghi rettilinei della Stiria, di conseguenza possiamo aspettarci una corsa estremamente intensa e ricca di sorpassi.

L’Italia si aggrappa in primis a Romano Fenati e Dennis Foggia per le posizioni di vertice, mentre Stefano Nepa, Riccardo Rossi e Andrea Migno possono ambire alla top10 come obiettivo realistico. Fari puntati infine sulla rimonta dalla quinta fila di Sergio Garcia, primo inseguitore di Acosta nel Mondiale.

Si comincia alle ore 8.40 con il warm-up mattutino, mentre la partenza della gara di Moto3 è prevista alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo unico della classe leggera a Spielberg: buon divertimento!

