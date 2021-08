Dopo 4 anni Romano Fenati torna in pole position! Il pilota ascolano, infatti, è risultato il più veloce nel corso delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. La Q2 ha incoronato il portacolori del team Max Racing, in 15 minuti nei quali è successo di tutto.

Andiamo con ordine. Il Red Bull Ring vede una vera battaglia vinta, in solitaria (e quindi senza l’ausilio delle scie) da Romano Fenati con il tempo di 1:35.850. Alle sue spalle uno sfortunatissimo Tatsuki Suzuki. Il giapponese, portacolori del team Honda SIC58, dopo aver segnato il suo 1:35.921 in avvio di Q2, stava andando ad abbassare ulteriormente il suo limite ma, in maniera incredibile, viene centrato dall’argentino Gabriel Rodrigo in curva 9. Il pilota del team Honda Gresini era già stato penalizzato con la partenza dalla pit-lane nella gara di domani perchè, in avvio di FP3, aveva steso il giapponese Ryusei Yamanaka in curva 3. Il rischio, ora, è il cartellino rosso per Gabriel Rodrigo perchè, oggettivamente, ha commesso due errori troppo gravi.

Completa la prima fila lo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda Gresini) in 1:36.060 a 210 millesimi. Quarto tempo per il suo connazionale Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 243 millesimi, quinto il poleman della scorsa settimana, il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) a 254, sesto il giapponese Ayumu Sasaki (Red Bull KTEM Tech3) a 319, quindi settimo il leader della classifica generale, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). Ottavo, almeno in teoria, Gabriel Rodrigo a 374 millesimi, davanti al nostro Dennis Foggia (Honda Leopard) a 383, quindi decimo Stefano Nepa (KTM BOE) a 391.

Scatterà in dodicesima posizione Riccardo Rossi (KTM BOE) a 519 millesimi, mentre è solamente ventunesimo un deluso Andrea Migno (Honda Snipers), quindi ventiseiesimo ed ultimo Elia Bartolini (KTM Avintia VR46).

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRIA 2021 – MOTO3

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 216.4 1’35.850

2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 219.0 1’35.921 0.071 / 0.071

3 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 216.8 1’36.060 0.210 / 0.139

4 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 215.5 1’36.093 0.243 / 0.033

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 217.7 1’36.104 0.254 / 0.011

6 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 218.1 1’36.169 0.319 / 0.065

7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 213.8 1’36.207 0.357 / 0.038

8 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 216.8 1’36.224 0.374 / 0.017

9 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 217.7 1’36.233 0.383 / 0.009

10 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 216.8 1’36.241 0.391 / 0.008

11 28 Izan GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 213.4 1’36.354 0.504 / 0.113

12 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 215.5 1’36.369 0.519 / 0.015

13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 217.3 1’36.398 0.548 / 0.029

14 11 Sergio GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 214.7 1’36.409 0.559 / 0.011

15 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 211.3 1’36.455 0.605 / 0.046

16 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 216.4 1’36.482 0.632 / 0.027

17 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 214.7 1’36.603 0.753 / 0.121

18 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 214.2 1’36.722 0.872 / 0.119

Credit; MotoGP.com Press