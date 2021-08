LIVE Lettonia-Italia 6-0, Preolimpico hockey ghiaccio in DIRETTA: i baltici schiantano gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.46 Come detto, a questo punto il pass olimpico diventa un sogno irrealizzabile e il nostro preolimpico non ha più storia

20.45 Si chiude una pessima partita per l’Italia, surclassata dai padroni di casa sin dall’avvio…

FINISCE QUI… LETTONIA BATTE ITALIA 6-0

-1 Ultimo minuto, siamo ormai ai titoli di coda…

-2 Siamo ormai agli sgoccioli del match, l’Italia cerca almeno il gol della bandiera…

-3 Per i ragazzi di coach Ireland le prossime due partite serviranno per fare esperienza e mettere in archivio il ko di questa sera…

-4 A questo punto il percorso azzurro verso il pass olimpico è già concluso. La Lettonia risulterà imprendibile a meno di clamorosi crolli contro le abbordabili Francia e Ungheria…

-5 Ora la sconfitta si fa davvero pesantissima. Si pensava ad un match duro ma più equilibrato. Oggi, invece, l’Italia non c’è mai stata

-6 LA LETTONIA NON SI FERMA E SIAMO 6-0…

-7 L’Italia non ne approfitta e rimane in un uomo in meno a propria volta…

-8 Powerplay per l’Italia che proverà ad andare a segno almeno una volta in questa partita. La sconfitta è assodata, come il fatto che il pass olimpico sia ormai in archivio

-9 Ancora Indrais a segno, e ora è davvero finita…

-10 Stavolta Bernard nulla può e LA LETTONIA SALE SUL 5-0

-11 Di nuovo Lettonia in avanti ma Bernard si supera per l’ennesima volta!

-12 Ribaltamento di fronte e Italia vicinissima alla rete, ma il portiere salva sulla linea con il piede, parata clamorosa!

-13 Lettonia lanciata in porta, Bernard esce e sventa il pokerissimo

-14 Purtroppo la grande chance per riaprire i conti è svanita. Vediamo se ci sarà ancora spazio per un sussulto

-15 Il gol purtroppo è annullato per fuorigioco. Si rimane sullo 0-4

-15 GOL DELL’ITALIA!!! 1-4!

-16 L’Italia mantiene il disco e non concede chance ai rivali

-18 Ed ora powerplay per la Lettonia

-19 Si chiude senza occasioni importanti il powerplay azzurro, si rimane sul 4-0

SI RIPARTE! INIZIA IL TERZO PERIODO DI ITALIA-LETTONIA!

20.07 Ancora pochi minuti e si torna in campo per l’ultimo tempo

19.57 Ci rivediamo tra 15 minuti circa per il terzo periodo

19.55 Dopo il 2-0 del primo periodo, i baltici raddoppiano e volano sul 4-0. Italia che sembra ormai rassegnata

SI CHIUDE IL SECONDO TEMPO! 4-0 LETTONIA E MATCH QUASI IN GHIACCIO

-1 Powerplay per l’Italia, conclusione ma Pannenovs chiude ancora

-2 Lettonia che mantiene il disco e vuole chiude i conti in anticipo

-3 L’Italia tiene duro e non concede occasioni nel powerplay ma il punteggio rimane di 0-4

-5 Ancora powerplay Lettonia, Frank finisce out

-6 L’Italia prova a scuotersi, ma non riesce mai a rendersi pericolosa…

-7 Ancora Lettonia ad un passo dalla rete, ma Bernard si oppone… si rischia l’imbarcata ormai…

-8 Questa volta è Indrasis che centra la porta azzurra. Ora serve un miracolo per raddrizzare questo match che, ormai, sembra chiuso

-9 ARRIVA SUBITO IL 4-0 DELLA LETTONIA

-10 E ora si fa durissima per l’Italia, espulso Frigo, powerplay per la Lettonia

-11 Ancora Bernard salva la porta azzurra! occasione ghiottissima per i lettoni, ma il nostro portiere si supera

-12 Ci prova l’Italia ma Pannenovs chiude ancora lo specchio!

-13 E LA LETTONIA FA TRIS! Momento di forcing per i baltici che vanno al 3-0 con un bellissimo tiro di Rubins

-14 OCCASIONISSIMA PER LA LETTONIA! Doppio miracolo per Bernard che deve superarsi da due conclusioni ravvicinate!

-15 Ripartenza lettone, errore dell’Italia, ma il disco finisce comunque fuori dalla zona pericolosa. Ci salviamo

-16 L’Italia ci prova ma non riesce a rendersi pericolosa, ma ora è la Lettonia che si difende

-17 Il disco passa da una parte all’altra, l’Italia prova un break ma la difesa baltica chiude

-19 Subito Lettonia in avanti, la difesa azzurra chiude in qualche modo

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

19.20 Tra pochi istanti le squadre saranno di nuovo in campo per il secondo tempo. L’Italia deve assolutamente rimettersi in carreggiata per provare la rimonta contro la Lettonia

19.07 A tra poco per il secondo tempo

19.05 Primo intervallo, Italia che sta faticando parecchio. Dopo un avvio non semplice, con due reti dei padroni di casa, tuttavia, gli azzurri si sono ripresi bene e hanno tenuto meglio il ghiaccio

SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO! LETTONIA – ITALIA 2-0.

ULTIMO MINUTO, si chiude il powerplay, l’Italia ha tenuto bene nel momento più difficile.

-1 Lettonia che assedia la porta italiana, la difesa prova a chiudere ogni varco

-2 Finisce sulla panca “dei cattivi” Traversa e ora è la Lettonia in powerplay

-3 Ancora Frank a tu per tu con Punnenovs che chiude le gambe e non si fa beffare, l’Italia è in powerplay

-4 Occasione per l’Italia! Giliati cerca di beffare Punnenovs che non si fa sorprendere e chiude bene

-5 Ci stiamo avviando verso la fase finale del primo tempo, Lettonia in controllo

-7 Ancora Lettonia pericolosa, ma l’occasione sfuma. I baltici hanno troppa facilità di movimento in fase offensiva

-8 Italia in avanti, ma la Lettonia chiude ogni spazio. Non abbiamo ancora visto un tiro per il momento

-9 Break sul ghiaccio. Situazione di Lettonia 2 – Italia 0.

-10 Fase tranquilla in questo momento, l’Italia gestisce il disco ma prova più a registrarsi sul ghiaccio piuttosto che attaccare

-11 L’Italia prova a varcare la metà campo ma la Lettonia non concede spazio a Traversa, neo entrato in campo

-12 Si riparte! L’Italia ha provato a cambiare lo scacchiere tattico, ma la Lettonia va ad un passo dal 3-0! Chiude Bernard!

-12 Primo break chiamato da coach Ireland. Per il momento non c’è partita sul ghiaccio. I lettoni stanno giungendo troppo facilmente al tiro. Urge una scossa!

-13 Inizio di match da incubo per l’Italia che sembra davvero all’angolo. La Lettonia sta dominando

-14 Bello scambio sulla fascia destra tra Bukarts e Daugavins che smarca Abols che trafigge Bernard ed è 2-0

-14 RADOPPIO DELLA LETTONIA! 2-0 davvero evitabile per gli azzurri…

-15 L’Italia prova a rimettersi in carreggiata, disco gestito nella nostra metà campo

-16 La rete è stata messa a segno da Jaks che, con una deviazione, ha superato il nostro estremo difensore

-16 GOL DELLA LETTONIA! Padroni di casa avanti con una deviazione abbastanza fortunosa

-17 Ci prova l’Italia, ma la difesa baltica chiude in qualche modo, dopo una fase tutta per i padroni di casa, ci siamo fatti vedere in

-18 ancora Lettonia in avanti, i padroni di casa vogliono subito mettere in chiaro le cose…

-19 minuti: subito Lettonia all’attacco e subito pericolosissima! Bernard chiude bene

18.30 SI PARTE!! INIZIA ITALIA-LETTONIA!!!

18.29 Le compagini si schierano in mezzo al campo e si preparano

18.28 Le squadre fanno il loro ingresso sul ghiaccio!

18.27 La Lettonia risponde con Punnenovs, Rubins, Belinskis, Darzins, Balcers e Blueger.

18.24 L’Italia dovrebbe scendere sul ghiaccio con Bernard tra i pali, quindi Trivellato e Larkin in difesa, davanti Morini, Petan e Frank.

18.21 Si parte subito forte, la rivale per gli azzurri sarà la più complicata, ovvero i padroni di casa della Lettonia. Una rivale ostica che ci ha appena sconfitto 3-0 ai Mondiali di Top Division

18.18 Iniziamo con l’ufficializzare il primo risultato di oggi. La Francia ha piegato 5-3 l’Ungheria nel nostro girone

18.15 Buongiorno e benvenuti a Riga, tra 15 minuti inizierà il nostro Preolimpico!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lettonia-Italia, primo impegno degli azzurri al torneo pre-olimpico di hockey ghiaccio di Riga. Sul ghiaccio baltico, alla Arena della capitale lettone, alle ore 18.30 italiane, vivremo l’esordio dei ragazzi del CT Greg Ireland alla caccia del pass per i Giochi Olimpici di Pechino 2022.

Nel girone dell’Italia, oltre ai padroni di casa, troveremo anche Francia e Ungheria che, in successione, saranno le nostre due prossime avversarie. Saranno quattro giorni quanto mai intensi, nei quali ogni sfida sarà decisiva. Dopotutto, solamente la prima classificata del raggruppamento potrà volare verso la Cina.

L’Italia si prepara subito alla partita, forse, decisiva. Come si è visto ai Mondiali di maggio-giugno (disputati sempre a Riga) la Lettonia è la squadra più forte del Girone, avendoci rifilato un 3-0 un po’ troppo bugiardo. Nell’occasione la nostra compagine non aveva demeritato, ma i baltici avevano portato a casa il bottino pieno. Ora ci presentiamo all’evento quasi al completo e, soprattutto, con la grande occasione di tornare ai Giochi Olimpici dopo 16 anni.

Lettonia-Italia, primo impegno degli azzurri nel torneo pre-olimpico di hockey ghiaccio di Riga prenderà il via alle ore 18.30 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del match, buon divertimento!

