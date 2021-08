Hockey ghiaccio, Preolimpico Riga 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Per l’Italia dell’hockey su ghiaccio scatta ufficialmente la missione verso Pechino 2022. Da giovedì 26 agosto, infatti, prenderà il via il torneo pre-olimpico di Riga (Lettonia) dal quale i giocatori allenati dal CT Greg Ireland cercheranno di conquistare il tanto agognato pass con i Cinque Cerchi.

Si giocherà sul ghiaccio baltico dal 26 al 29 agosto, con la nostra compagine che è inserita nel raggruppamento comprendente anche Lettonia, Francia e Ungheria. Si annunciano quattro giorni davvero di fuoco, con le tre compagini che battaglieranno per conquistare il sogno olimpico.

Per quanto riguarda la nostra nazionale, gli azzurri affronteranno in successione la Lettonia (26 agosto, ore 18.30), la Francia (27 agosto, ore 15.00) e l’Ungheria (29 agosto, ore 12.00). Da questo scenario solamente la prima classificata del torneo strapperà il biglietto per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Come si presenta all’evento l’Italia? Dopo la partecipazione ai Mondiali di Top Division serviti per fare esperienza (la squadra del CT Greg Ireland era falcidiata da numerose assenze per colpa di infortuni e positività al Covid-19) la nazionale azzurra cercherò il grande risultato in un torneo nel quale non si potrà staccare a livello mentale nemmeno un secondo, dato che ogni match diventerà di capitale importanza. La Lettonia parte come favorita, ma l’Italia ci prova!

IN TV – Il torneo pre-olimpico di Riga, non avrà copertura televisiva, nè in streaming.

PROGRAMMA TORNEO PRE-OLIMPICO RIGA 2021

Giovedì 26 agosto

Ore 14.30 Francia-Ungheria

Ore 18.30 Italia-Lettonia

Venerdì 27 agosto

Ore 15.00 Italia-Francia

Ore 19.00 Lettonia-Ungheria

Domenica 29 agosto

Ore 12.00 Italia-Ungheria

Ore 16.00 Lettonia-Francia

Foto: Carola Semino