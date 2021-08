Hockey ghiaccio, Preolimpico Riga: Lettonia favorita per la qualificazione a Pechino 2022. Italia per ribaltare il pronostico

Servirà la grande impresa, ma la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio vuole ad ogni costo il pass olimpico. L’occasione da non farsi sfuggire arriva con l’attesissimo torneo pre-olimpico di Riga (Lettonia) che si disputerà dal 26 al 29 agosto prossimi. La nostra compagine, guidata dal CT Greg ireland è inserita nel girone con i padroni di casa, la Francia e l’Ungheria, un raggruppamento tosto, ma non certo impossibile.

Il sogno, ovviamente, è riportare l’Italia al torneo con i Cinque Cerchi. Un obiettivo che manca ormai dal lontano 2006 (essendo Nazione ospitante), mentre per tornare ad una edizione nella quale gli azzurri si qualificarono alla manifestazione olimpica bisogna tornare allo scorso millennio, ovvero ai Giochi Olimpici di Nagano (Giappone) 1998.

Il percorso per i nostri portacolori non sarà semplice. L’esordio, molto probabilmente, sarà forse già decisivo. SI inizierà, infatti, con il match contro la Lettonia, la squadra più forte del raggruppamento. Ai Mondiali di maggio-giugno (giocati sempre a Riga) i baltici ci rifilarono un secco 3-0, confermando di essere una squadra di livello. L’Italia, invece, si presentava all’evento con numerose defezioni tra infortuni e positività al Covid-19 e, anche per questo motivo, cercherà il riscatto al pre-olimpico.

Attenzione, tuttavia, a non sottovalutare Francia e Ungheria, due squadre magari non di primissima fascia, ma che non sbarcheranno in Lettonia in gita e cercheranno a loro volta di cullare il sogno olimpico. Sulla carta Italia e padroni di casa saranno le squadre favorite ma, giova ricordarlo, solamente una squadra potrà strappare il pass con i Cinque Cerchi. Gli azzurri ci provano e non vogliono mollare la presa fino all’ultimo secondo. Ci attendono quattro giorni e tre match assolutamente da non perdere.

Foto: Carola Semino