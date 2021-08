LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simone Biles torna ed è bronzo alla trave! Vince Guan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.36 Il giapponese Daiki Hashimoto ha vinto la medaglia d’oro alla sbarra col punteggio di 15.066. A salire sul podio sono anche il croato Tin Srbic (14.900) e il russo Nikita Nagornyy (14.533).

12.35 Deurloo si ferma a 12.266.

12.34 Ecco il fenomeno giapponese: Daiki Hashimoto 15.066, ha ipotecato il titolo. Manca soltanto l’olandese Bart Deurloo.

12.30 Arriva la stoccata del croato Tin Srbic, ex Campione del Mondo: 14.900 e primo posto. Ora la risposta del favorito Daiki Hashimoto.

12.25 Caduta anche di Tyson Bull! Che brutta finale per ora, sempre Nagornyy in testa con 14.533.

12.20 Siamo a metà gara, sempre Nagornyy in testa davanti a Malone (14.200). Kitazono caduto (12.333).

12.13 Il russo Nikita Nagornyy si porta al comando con 14.533. Karimi è caduto (11.266).

12.06 Hashimoto, campione all-around, è il favorito della vigilia.

12.05 La rotazione alla sbarra: il kazako Milad Karimi, il russo Nikita Nagornyy, lo statunitense Brody Malone, il giapponese Takeru Kitazono, l’australiano Tyson Bull, il croato Tin Srbic, il giapponese Daiki Hashimoto, l’olandese Bart Deurloo.

11.55 Tra poco la grande chiusura con la sbarra.

11.45 Ora la premiazione della trave femminile, poi la finale alla sbarra per chiudere queste Olimpiadi.

11.41 La 16enne cinese Chenchen Guan è la nuova Campionessa Olimpica alla trave (14.633). L’argento finisce al collo della sua connazionale Xijing Tang (14.233). SIMONE BILES MEDAGLIA DI BRONZO (14.000): torna in gara ed è subito sul podio! Seconda medaglia olimpica per lei dopo l’argento con la squadra.

11.40 WOOOW! 14.633 con 6.6 di D Score, Chenchen Guan ha vinto la medaglia d’oro alla trave!

11.34 Enjambè cambio e flick in entrata. Salto teso non impeccabile, poi manca un paio di collegamenti ma è brava nei salti sul posto. Ribaltata salto avanti con piccolo passetto. Non sta tirando al massimo il D Score, non arriverà al suo massimale di 7.0. Chiude in doppio carpio. Favorita, ma attenzione. Potrebbe anche pagare le troppe pause.

11.31 Enorme sbilanciamento iniziale di Flavia Saraiva, tocca il legno con le mani: è come una caduta. Niente da fare per il podio. Ora la cinese Chenchen Guan, grande favorita della vigilia: deve stare attenta a non cadere. Tang in testa con 14.233 davanti a Simone Biles (14.000). La cinese e la statunitense sono sicure della medaglia!

11.28 Modesto 12.733 di Urazova, è ultima. Ora la specialista brasiliana Flavia Saraiva.

11.26 Urazova sporca tanto con i flick iniziali e su un salto artistico successivo, poi rischia una caduta. Non sarà un fattore per le medaglia, brutta trave.

11.25 Infatti Ashikawa ottiene 13.733 ed è quinta. Tocca alla russa Vladislava Urazova.

11.22 Ashikawa si sbilancia moltissimo su due enjambè. Anche la piroette non è ottimale, triplo avvitamento in uscita. Gli errori non sono mancati, però potrebbe non piazzarsi lontana da Biles e Lee.

11.19 Sunisa Lee paga a caro prezzo lo sbilanciamento: 13.866, quarto posto. Tang resta in testa davanti a Biles. Ora la giapponese Urara Ashikawa, sostituta dall’infortunata Larisa Iordache.

11.17 PAZZESCOOOOO! Sunisa Lee evita una caduta già fatta, sbilanciamento enorme, rimane su ma addio sogni di gloria.

11.15 Simone Biles ottiene 14.000 (6.1 il D Score) e si inserisce in seconda posizione. La ginnasta applaude il punteggio e sembra soddisfatta. Sarà difficile salire sul podio. Ora l’altra statunitense Sunisa Lee.

11.13 Triplo giro in accosciata sontuosi. Ribaltata senza+enjambè ottimali. Flick-salto-salto da manuale. Salto un collegamento prima del carpio dietro, poi una ruota senza. Esce in doppio carpio. BRAVISSIMAAAAAAA! Ma annotiamo subito: Simone Biles NON ha eseguito avvitamenti! Ha chiaramente dei limiti, ma è stata stupendaaaaaa! Potrebbe anche provare ad agguantare una medaglia.

11.11 Giuria con le maniche strette: ci aspettavamo più di 14.233 (6.0 il D Score) per Xijing Tang. ORA SIMONE BILES, IL GRANDE RITORNO!

11.09 Che collegamenti con gli enjmabé per Tang. Esecuzione magistrale delle serie acrobatiche, non sporca praticamente nulla e stoppa il doppio avvitamento in uscita. Questo è un esercizio da medaglia.

11.07 Ellie Black appre con 13.866. Ora c’è Tang, una delle favorite.

11.04 Ellie Black risulta impeccabile dal punto di vista acrobatico e tecnico, qualche sbilanciamento di troppo nella parte artistica. Potrebbe prendere un punteggio di interesse, non facile da battere.

11.02 Si incomincia con Ellie Black.

10.59 Eccole davanti alla giuria! Finalmente! Tra poco si parte.

10.54 Ora definitivamente conclusa la premiazione delle parallele. Siamo in ritardo sulla tabella di marcia…Non è una novità in queste Finali di Specialità.

10.52 Questo l’ordine di rotazione della finale alla trave: la canadese Ellie Black, la cinese Xijing Tang, le statunitensi Simone Biles e Sunisa Lee, la giapponese Urara Ashikawa, la russa Vladislava Urazova, la brasiliana Flavia Saraiva, la cinese Chenchen Guan.

10.50 Tra poco le ragazze entreranno al palazzetto.

10.40 Si sta svolgendo la premiazione delle parallele pari.

10.35 Tra quindici minuti circa la finale alla trave. Ultima gara femminile di queste Olimpiadi, cresce l’attesa per Simone Biles.

10.34 Il cinese Jingyuan Zou ha confermato il pronostico della vigilia e ha conquistato la medaglia d’oro col punteggio di 16.233. Sul podio il tedesco Lukas Dauser (15.700) e il turco Ferhat Arican (15.633).

10.33 Staffilata di Lukas Dauser! Il tedesco si prende l’argento con 15.700!

10.28 Joe Fraser non va oltre a 14.500, ultimo. Manca solo il tedesco Lukas Dauser.

10.24 Difficoltà basse (6.1) e qualche errore di troppo per l’ucraino Pakhniuk (14.533). Mancano due atleti, sempre Zou al comando.

10.20 Adesso sarà difficile impensierire il podio: il russo David Belyavskiy è quarto con 15.200.

10.18 Il cinese Hao You pareggia il D Score del connazionale Zou (6.9), ma in esecuzione non è pulito quanto il compagno e si ferma a 15.466, terzo posto.

10.13 Qualche imprecisione in esecuzione per Mikulak, si ferma a 15.000.

10.10 Zou è semplicemente maestoso! Esercizio straripante: addirittura 16.233, ha già l’oro al collo.

10.05 Ferhat Arivan parte benissimo e timbra 15.633! L’anatolico mette pressione al favorito Zou, capace di 16.166 in qualifica.

10.00 Presentazione alle giurie, tra poco si inizia.

09.55 Ordine di rotazione alle parallele: il turco Ferhat Arican, il cinese Jingyuan Zou, lo statunitense Sam Mikulak, il cinese Hao You, il russo David Belyavskiy, l’ucraino Petro Pakhniuk, il britannico Joe Fraser, il tedesco Lukas Dauser.

09.50 Si incomincerà alle parallele pari, dove il grande favorito è il cinese Jingyuan Zou, autore di un over 16 in qualifica.

09.45 Quindici minuti all’inizio della gara.

09.42 La grande favorita della vigilia è la cinese Chenchen Guan, capace di un surreale 14.933 in qualifica. Ci si attende molto anche dall’altra cinese Xijing Tang e dalla statunitense Sunisa Lee (oro all-around). La canadese Ellie Black e la russa Vladislava Urazova sono potenziali outsider, da considerare la brasiliana Flavia Saraiva.

09.40 Larisa Iordache ha dato forfait per questa gara a causa di un infortunio alla caviglia subito durante il riscaldamento. La rumena era stata quarta in qualifica ed era da meglio. Viene sostituita dalla giapponese Urara Ashikawa.

09.38 Va ricordato che Simone Biles è la Campionessa del Mondo in questa specialità e alle Olimpiadi di Rio 2016 conquistò la medaglia di bronzo. Oggi sarà davvero competitiva per puntare al podio?

09.36 C’è grandissima attesa perché torna in gara Simone Biles. A una settimana dal ritiro durante la finale a squadre e i conseguenti problemi ormai ben noti a tutti, la statunitense ha deciso di rimettersi in gioco e di prendere parte a questo atto conclusivo alla trave.

09.34 Ad aprire il programma saranno le parallele maschili. La trave è in programma alle 10.50, poi in chiusura la sbarra.

09.32 Si incomincia alle ore 10.00 all’Ariake Gymnastics Centre. Si assegnano gli ultimi tre titoli per la ginnastica artistica ai Giochi: parallele pari e sbarra per gli uomini; trave per le donne.

09.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Simone Biles torna in gara dopo lo stop

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Oggi si concludono i Giochi per quanto riguarda la ginastica artistica, si assegnano gli ultimi tre titoli: parallele e sbarra per gli uomini, trave per le donne. C’è grande attesa all’Ariake Gymnastics Centre perché torna in gara Simone Biles: a una settimana di distanza dal clamoroso ritiro durante la gara a squadra e dopo aver rinunciato ad all-around, volteggio, parallele, corpo libero a causa di problemi psico-motori e Twisties, la statunitense decide di rimettersi in gioco.

La 24enne sarà competitiva? Sarà ancora in grado di poter battagliare per le medaglie o è ancora in difficoltà? Saprà controllare il proprio corpo in volot come desidera? Interrogativi che avranno una risposta attorno alle ore 11.00. Ricordiamo che l’icona della Polvere di Magnesio è Campionessa del Mondo in questa specialità e conquistò il bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016. La grande favorita della vigilia è la cinese Chenchen Guan, capace di un surreale 14.933 in qualifica. A piazzare la stoccata potrebbe essere anche la rumena Larisa Iordache, ma ci si attende molto anche dall’altra cinese Xijing Tang e dalla statunitense Sunisa Lee (oro all-around). La canadese Ellie Black e la russa Vladislava Urazova sono potenziali outsider, da considerare la brasiliana Flavia Saraiva.

Alla sbarra si preannuncia un dominio del cinese Jingyuan Zou, mentre alla sbarra parte davanti a tutti il giapponese Daiki Hashimoto (oro all-around). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 12.30 circa. Buon divertimento a tutti.

