LIVE Francia-ROC 3-2 , Finale volley Olimpiadi in DIRETTA: i transalpini sono i nuovi campioni olimpici!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16:48 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa finale e vi augura un buon proseguimento di giornata!

16.47 Questo il podio: oro Francia, argento ROC e bronzo Argentina.

16:45 Prima medaglia della storia per la Francia nel volley ed è d’oro, partita di altissimo livello, degna di una finale olimpica, è successo veramente di tutto!

15-12 FINITAAAAAAAA! Errore in attacco di Mikhaylov, la Francia vince l’Olimpiade!

14-12 ASSURDO! Pallonetto di seconda intenzione per Brizard, due match-point per la Francia!

13-12 Bordata di Kliuka, la Russia resta lì!

13-11 ACE DI PATRY! Break pesantissimo per i francesi!

12-11 Mani-out di Patry da posto due, che tensione.

11-11 Kliuka passa in parallela.

11-10 Primo tempo profondo di Chinenyeze. Dentro Louati per il servizio.

10-10 Mani-out di Kliuka, ancora una volta tutto da rifare.

10-9 Sbaglia Ngapeth dai nove metri. Entra Poletaev.

10-8 BREAK! Grandi difese da una parte e dall’altra, alla fine però ha la meglio Clevenot!

9-8 Errore in battuta di Iakovlev.

8-8 Invasione in attacco di Ngapeth, si fa ingolosire Earvin.

8-7 Ngapeth non ci sta!

7-7 Ci pensa Mikhaylov!

7-6 Sbaglia al centro Iakovlev, sta succedendo di tutto.

6-6 Mani-out di Ngapeth, tutto da rifare!

5-6 Esce la pipe di Kliuka, ancora una volta si riportano sotto i francesi.

4-6 Non passa la battuta di Kurkaev.

3-6 Sfonda Iakovlev, la Russia se ne va!

3-5 Mikhalov mette giù una palla a filo rete.

3-4 Pipe vincente di Ngapeth.

2-4 Mani-out di Mikhaylov.

2-3 Sbaglia anche Kliuka, le squadre stanno subendo la tensione.

1-3 Si sblocca Trevor, i russi però stanno difendendo di tutto.

0-3 Ancora un errore di Clevenot, incredibile!

0-2 Scappa il pallonetto di Patry, Francia in grande difficoltà.

0-1 Si riparte con un errore di Clevenot.

21-25 Muroooooo di Iakovlev su Patry, l’oro si deciderà al tie-break!

21-24 Sbaglia la battuta Tillie.

21-23 Sbaglia la battuta Poletaev, entra Tillie per la Francia.

20-23 Bordata in parallela di Iakovlev, break pesantissimo.

20-22 Mikhailov spinge sulle mani del muro e riporta i suoi a +2.

20-21 Ace di Ngapeth, attenzione!

19-21 Primo tempo di Chinenyeze.

18-21 Sfonda sulle mani del muro Mikhaylov, c’è odore di tie-break!

18-20 In rete la battuta di Brizard.

18-19 Passa in attacco Ngapeth.

17-19 Mikhaylov porta i suoi a +2, ingenuo Ngapeth a togliere le mani a muro.

17-18 Gioca con le mani del muro Kliuka.

17-17 Ennesimo errore dai nove metri per Iakovlev.

16-17 Sbaglia il servizio Clevenot.

16-16 Murone di Le Goff su Kliuka.

15-16 Esce la battuta di Podlesnykh.

14-16 Ancora un mani-out di Podlesnykh.

14-15 Diagonale stretta assurda di Clevenot.

13-15 Pipe di Kliuka e break Russia.

13-14 Risponde al centro Iakovlev.

13-13 Ancora un primo tempo di Chinenyeze.

12-13 Mani-out di Podlesnykh.

12-12 Esce la battuta di Kliuka.

11-12 Bordata di Mikhaylov da posto quattro.

11-11 Torna a farsi vedere al centro Chinenyeze.

10-11 Kliuka continua a smartellottare da tutte le parti del campo.

10-10 Non passa la battuta del centrale russo.

9-10 Sette profonda di Iakovlev.

9-9 Parallela di Clevenot.

8-9 I francesi non mettono più un attacco giù, Kliuka fa invece la voce grossa.

8-8 Muro pauroso di Pankov su Clevenot.

8-7 La Francia è tornata ad allentare la presa, i russi vogliono il tie-break!

8-5 Clevenot sfonda sulle mani del muro.

7-5 Stampatona di Podlesnykh su Patry.

7-4 Pipe vincente di Kliuka.

7-3 Muro ad uno pazzesco di Clevenot su Mikhaylov.

6-3 Mani-out di Clevenot da posto quattro.

5-3 Errore al servizio di Ngapeth.

5-2 Patry schianta una parallela direttamente sul piede di Pankov.

4-2 Finisce qui la serie al servizio di Brizard.

4-1 Sparacchia fuori Kliuka, break pesante per i francesi.

3-1 Ace di Brizard!

2-1 Mani-out di Patry da seconda linea.

1-1 Parallela sulla riga per Kliuka.

1-0 Si riparte con un errore in alzata di Pankov.

21-25 La Russia accorcia le distanze!

21-24 Finisce qui la serie al servizio di Podlesnykh.

20-24 Ace di Podlesnykh, sono quattro set-point per la Russia!

20-23 Incredibile leggerezza di Tillie, che chiama un challenge per un eventuale fallo al servizio di Podlesnykh, lo perde e regala il punto alla Russia.

20-22 Diagonale lunga di Podlesnykh.

20-21 Si sblocca Ngapeth, entra Louati per il servizio.

19-21 Attacco in rete di Ngapeth, la Russia trova un break che potrebbe essere determinante.

19-20 Ngapeth sciupa la palla del +1, errore pesantissimo.

19-19 Bordata di Patry da seconda linea, nel frattempo doppio cambio per la Francia.

18-19 Mani-out di Mikhaylov.

18-18 Non trova le mani del muro Podlesnykh.

17-18 Primo tempo di Kurkaev, questo era fallo.

17-17 Bella parallela di Patry da posto due.

16-17 Non passa la battuta di Ngapeth.

16-16 Chinenyeze sblocca la situazione per i suoi.

15-16 Mikhaylov fa la voce grossa, Russia a +1.

15-15 Kliuka riporta il set in parità!

15-14 Non passa la battuta di Brizard.

15-13 Mani-out di Ngapeth, che sta viaggiando oltre il 60% in attacco!

14-13 Esce la battuta del centrale francese.

14-12 Primo tempo dietro stupendo di Le Goff.

13-12 Pallonetto millimetrico di Mikhaylov, Russia a -1.

13-11 Mani-out di Mikhaylov da posto due.

13-10 Sul nastro la battuta di Kurkaev.

12-10 Primo tempo spinto di Kurkaev, per quello che è stato il metro arbitrale di questa Olimpiade questa palla poteva essere fischiata.

12-9 Errore in attacco dello stesso Podlesnykh, time-out per la Russia.

11-9 Muro di Patry su Podlesnykh.

10-9 Copertura di piede di Brizard, poi Clevenot sbaglia in attacco.

10-8 Brizard ha aperto il campo in maniera stupenda durante questo scambio, alla fine il punto lo mette giù Clevenot.

9-8 Primo tempo di Kurkaev, prova a rimanere lì la Russia.

9-7 NGAPETHHHHHHHH!!!! Difesa fuori dal normale per Earvin, il punto è tutto suo!

8-7 Ace di Ngapeth, che pesca la zona di conflitto.

7-7 Quattordicesimo errore al servizio per la Russia.

6-7 Invasione a rete di Ngapeth, inizio di terzo set non bellissimo dal punto di vista del gioco.

6-6 Si fa perdonare il martello russo, che passa in mezzo al muro questa volta.

6-5 Errore in attacco di Kliuka.

5-5 Colpo da beach stupendo di Ngapeth.

4-5 Kliuka passa da posto uno, la Russia prova a salire di rendimento.

4-4 Non passa la battuta di Mikhaylov.

3-4 Pipe di Kliuka.

3-3 Invasione a rete di Iakovlev.

2-3 Primo tempo di Kurkaev.

2-2 Si fa perdonare immediatamente Trevor.

1-2 Torna a sbagliare in attacco Clevenot.

1-1 Inizio di terzo set equilibrato.

25-17 La chiude Clevenot, Francia avanti 2-0!

24-17 Ace di Patry, sono sette set-point per la Francia!

23-17 Muro di Le Goff su Mikhaylov!

22-17 Primo tempo dietro di Le Goff, la Francia trona ad allungare.

21-17 Pipe vincente di Ngapeth.

20-17 Mani-out di Iakovlev dal centro.

20-16 Patry sblocca la situazione per i suoi.

19-16 Disatro di Clevenot, due muri subiti, un errore in attacco e la Russia si rifa sotto!

19-15 Clevenot si prende ancora un muro, questa volta da parte di Mikhaylov.

19-14 Muro di Iakovlev su Clevenot, prova ad accorciare le distanze la Russia.

19-13 Finisce qua la serie al servizio del francese.

19-12 Ace di Ngapeth, variazione corta al servizio per lui.

18-12 Errore dai nove metri per Kliuka.

17-12 Ngapeth prova l’ennesima magia, ma la palla esce questa volta.

17-11 Primo punto del match per Chinenyeze.

16-11 Mani-out di Kliuka.

16-10 Sbaglia anche Iakovlev.

15-10 Non passa la battuta di Clevenot.

15-9 La Francia sta facendo gli straordinari in difesa e in copertura, poi Ngapeth fa quello che vuole in attacco!

14-9 La Russia sta sbagliando l’impossibile al servizio.

13-9 Mani-out di Volkov da posto quattro.

13-8 Miracoloooo della Francia in difesa, poi la Russia pasticcia in ricostruzione.

12-8 Scappa la battuta dell’opposto russo.

11-8 Mikhaylov riporta i suoi a -3.

11-7 Primo tempo vincente di Iakovlev.

11-6 Male anche Kurkaev.

10-6 Falloso Ngapeth dai nove metri.

10-5 E’ show di Earvin Ngapeth, dominio Francia!

9-5 Esce la battuta di Brizard.

9-4 Muro di Ngapeth su Kliuka, la Russia non ci sta capendo più nulla.

8-4 Questa volta concretizza Ngapeth, break importante.

7-4 Non passa la battuta di Kobzar.

6-4 Ngapeth esagera questa volta, occasione del +4 sciupata.

6-3 Muro pazzesco di Ngapeth su Mikhaylov, la Francia prova a scappare via!

5-3 Ngapeth sta mettendo giù qualsiasi cosa.

4-3 Che altezze per Kliuka!

4-2 Fallosa in ricezione la Russia, ne approfitta a filo rete Le Goff.

3-2 Ngapeth trova le mani del muro da seconda linea.

2-2 Volkov scarica tutta la sua potenza in parallela.

2-1 Si insacca l’attacco di Patry, la Francia prova a partire forte.

1-1 Sette meravigliosa di Le Goff.

0-1 Si riparte con un mani-out di Mikhaylov da seconda linea.

25-23 LA CHIUDE CLEVENOT!!! Reazione incredibile dei transalpini!

24-23 Diagonale millimetrica di Ngapeth da posto due, è set-point per la Francia!

23-23 Finisce qui la serie al servizio di Brizard.

23-22 Grebennikov difende, Ngapeth attacca, la Francia è in vantaggio.

22-22 Incredibileeeeeeee! Secondo ace di Brizard, che reazione!

21-22 Ace di Brizard, la Francia riapre il set!

20-22 Il challenge ha fatto notare un fallo: Volkov ha pestato la linea dei tre metri!

19-23 Si insacca la pipe di Volkov.

19-22 Ngapeth mette giù una palla di una difficoltà incredibile.

18-22 La Russia tira su di tutto in difesa, poi Kliuka trova un mani-out che indirizza il set!

18-21 Colpo di fino meraviglioso per Kliuka.

18-20 Mani-out da seconda linea per Patry, che sta provando a salire di colpi.

17-20 Prova a tagliare la battuta Clevenot, ma la palla è fuori.

17-19 Parallela impressionante di Patry.

16-19 Clevenot sta facendo una fatica enorme in attacco, il muro della Russia è invalicabile.

16-18 Patry passa da posto due.

15-18 Diagonale profonda di Mikhaylov da posto due.

15-17 Si fa perdonare immediatamente il martello francese, pipe in contro-tempo.

14-17 Ricambia il favore Ngapeth.

14-16 Già 5 errori al servizio per la Russia.

13-16 Pipe imprendibile di Volkov.

13-15 Mani-out di Ngapeth, Earvin 100% in attacco su 5 palloni giocati.

12-15 Ancora Iakovlev, centrali stupefacenti.

12-14 Sbaglia dai nove metri Volkov.

11-14 Adesso è battaglia al centro, punto anche per Iakovlev.

11-13 Mani-out di Le Goff, che prova a mantenere i suoi a contatto.

10-13 Non passa la battuta di Patry.

10-12 Si fa vedere in attacco anche Le Goff.

9-12 Murone di Mikhaylov su Clevenot!

9-11 Kurkaev è immarcabile dal centro.

9-10 In rete il servizio di Kliuka.

8-10 Già secondo errore in attacco per Patry, torna a fare break la Russia.

8-9 Primo tempo dietro meraviglioso di Kurkaev.

8-8 Non passa la battuta di Kobzar.

7-8 Kliuka trova le mani del muro.

7-7 Ace di Brizard, la Francia torna in parità!

6-7 Ancora un chiodo di Ngapeth, inizio super per Earvin.

5-7 Primo punto dal centro, bene Iakovlev.

5-6 Diagonale meravigliosa di Ngapeth.

4-6 Si insacca l’attacco di Volkov.

4-5 Sbaglia questa volta l’opposto russo, contrattacco importante sciupato.

3-5 Mani-out di Mikhaylov.

3-4 Si blocca in attacco Patry, ma i francesi stanno difendendo tanto.

2-4 Muro di Mikhaylov su Clevenot, fatica la Francia in cambio palla.

2-3 Mikhaylov passa alto sopra il muro da posto due.

2-2 Prima magia di Ngapeth, che prima difende e poi mette giù una pipe dai sei metri.

1-2 Il nastro porta fuori la battuta di Kliuka.

0-2 Scappa l’attacco di Patry, break in apertura per la Russia.

0-1 Si parte subito con uno scambio lungo, alla fine Mikhaylov ha la meglio con un pallonetto.

14:14 La Russia risponde con: Volkov, Iakovlev, Mikhaylov, Kliuka, Kurakev, Kozbar e Golubev.

14:13 Questo il sestetto francese: Patry, Chinenyeze, Ngapeth, Brizard, Le Goff, Clevenot e Grebennikov.

14:11 E’ il momento degli inni nazionali.

14:10 Fase di riscaldamento terminata!

14:07 Oggi potrebbe uscire fuori sia un match a senso unico, sia una battaglia, fare un pronostico è veramente difficile.

14:04 Le due squadre si sono già affrontate nella fase preliminare e in quel caso a spuntarla era stata la Francia.

14:01 Più lineare invece il percorso della Russia, che ha vinto il girone preliminare, per poi superare abbastanza facilmente il Canada ai quarti e il Brasile in semifinale.

13:58 La Francia si presenta a questa finale dopo aver concluso il girone in quarta posizione, dopo aver battuto a sorpresa la Polonia ai quarti e dopo aver superato in semifinale la sorpresa Argentina.

13:55 Finalmente è arrivato il momento di assegnare la medaglia d’oro, una notizia è già certa, dopo il bronzo dell’Argentina e il quarto posto del Brasile, nessuna delle squadre medagliate a Rio salirà sul podio a Tokyo.

13:52 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-ROC, match valido per la finale del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Cari amici ed amiche di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-ROC, match valido per la finale del torneo di pallavolo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Finalmente ci siamo, è arrivato il momento di assegnare la medaglia d’oro, è il momento di scoprire quale squadra diventerà la nuova campionessa olimpica.

I percorsi di queste due formazioni sono stati assai diversi: la Francia ha avuto tanti sali e scendi nel corso del torneo, ha rischiato di uscire ai gironi qualificandosi per il rotto della cuffia ai quarti di finale ed è proprio ai quarti, quando tutti la davano già per spacciata, che ha strapazzato la favoritissima Polonia (3-2), prima di passeggiare in semifinale contro la sorpresa Argentina (3-0); il percorso della Russia (ROC) è stato assai più lineare, Mykhaylov e compagni hanno vinto il girone e hanno convinto sia nei quarti contro il Canada, che in semifinale contro il Brasile. Queste due squadre sono quanto di più diverso si possa vedere in un campo di pallavolo: da una parte la Russia con il suo gioco un po’ antico da palle alte, un gioco che sfrutta a pieno la fisicità e la potenza dei suoi attaccanti, dall’altra parte c’è invece la Francia, una formazione fantasiosa, dal gioco rapido, che può puntare su tanti giocatori tecnici. I transalpini e i russi si sono già affrontati nel girone e in quel caso il risultato aveva sorriso ai secondi, difficile fare un pronostico alla viglia, ci si aspetta un match assai equilibrato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-ROC, match valido per la finale del torneo di pallavolo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in temo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 14:15 italiane, noi vi terremo compagnia già a partire dalle 13:45!

Foto: LaPresse