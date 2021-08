CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.47 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

20.46 Ecco le statistiche del match! 13 ace contro 5 in favore del russo che trova gli stessi doppi falli dell’avversario, ovvero 4 a testa. Altissime percentuali al servizio: 81% di punti vinti con la prima per entrambi i giocatori, 57% con la seconda per il russo e 44% dell’azzurro che ha salvato due palle break su quattro e convertitene solo una su tre in risposta. 78 punti totali vinti dal #7 al mondo contro i 63 dell’italiano.

20.44 Andrey Rublev approda agli ottavi di finale contro John Isner battendo per 7-6(4) 6-3 Fabio Fognini in quasi 90 minuti di spettacolo. Il russo conferma il suo stato di forma dopo la medaglia di bronzo del doppio misto alle Olimpiadi di Tokyo e vince la prima partita in carriera in Canada. Dopo un primo set spettacolare terminato al tie-break, con l’italiano che non ha sfruttato il break del sesto gioco. Fatale poi il break del classe ’97 all’ottavo gioco: l’azzurro esce di scena ma guadagna una posizione nel ranking.

FINE SECONDO SET

3-6 GAME SET AND MATCH ANDREY RUBLEV!

AD-40 Gran prima di Rublev.

40-40 DIRITTO IN CROSS DI POCO LARGO DI RUBLEV!

40-30 MATCH POINT RUBLEV! Risposta errata del ligure.

30-30 Gran prima di Rublev ma risposta secca nell’angolo di Fognini.

30-15 Lungo il rovescio del classe ’97.

30-0 Servizio e diritto del russo.

15-0 Buona prima di Rublev.

3-5 BREAK RUBLEV! Il russo può servire per il match.

40-AD PALLA BREAK RUBLEV! Rovescio profondo del russo ed errore di Fognini.

40-40 Doppio fallo di Fognini…

40-30 Prima vincente del ligure.

30-30 CHE PALLA CORTA DI FOGNINI!!!!! L’azzurro riesce a sopravvivere alla diagonale di rovescio e trova una demi-volée pazzesca.

15-30 Risposta supersonica di Rublev con il diritto e Fognini deve fare attenzione.

15-15 Terzo doppio fallo dell’italiano.

15-0 Servizio e diritto di Fognini che chiude dalla parte apposta.

3-4 Rublev resiste al servizio: game durissimi nel secondo set!

AD-40 Ottima prima di Rublev.

40-40 CROSS DI FOGNINI!!!! L’azzurro approfitta del campo scoperto lasciato dal russo.

40-30 CHE PECCATO!!! RECUPERO DI FOGNINI LARGO!!!! Volée troppo luna di Rublev che ha rischiato.

30-30 Scappa via la risposta del ligure.

15-30 ERRORE DI DIRITTO IN AVANZAMENTO DI RUBLEV!

15-15 Errore di rovescio in uscita dal servizio del russo.

15-0 Servizio e diritto perfetto di Rublev.

3-3 Con coraggio l’azzurro resiste e resta agganciato al secondo set.

AD-40 Il nastro aiuta Fognini! Diritto vincente dopo una diagonale molto complicata.

40-40 Bolide di diritto di Rublev e game cruciale.

40-30 Gran diritto lungolinea del #7 al mondo.

40-15 Il russo non trova continuità in risposta.

30-15 Scappa via la risposta di Rublev.

15-15 Gran prima dell’italiano.

0-15 Diritto lungolinea largo di Fognini.

2-3 Servizio e contropiede: turno a zero di Rublev.

40-0 Altro diritto lungo di Fognini.

30-0 Risposta lunga dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Rublev.

2-2 Turno di servizio senza patemi per il ligure.

40-0 Ace di Fognini.

30-0 Lunga la risposta di Rublev.

15-0 Ottima prima dell’italiano.

1-2 CHE DIFESA DI RUBLEV! Fognini spinge ma non trova ancora il campo al momento di chiudere.

40-15 Risposta bloccata di diritto dell’azzurro.

40-0 11° ace del russo.

30-0 Servizio e diritto lungolinea di Rublev.

15-0 DIRITTO LARGO DI FOGNINI!!! Gran punto giocato da entrambi con l’azzurro che spinge ma sbaglia al momento di chiudere.

1-1 Con qualche difficoltà di troppo e due palle break annullate, Fognini ristabilisce la parità.

AD-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

40-40 Stecca il russo in risposta.

40-AD ANCORA PALLA BREAK RUBLEV E RACCHETTA A TERRA DI FOGNINI!

40-40 Buona prima centrale.

40-AD PALLA BREAK RUBLEV! Fognini non deve perdere la concentrazione.

40-40 Risposta vincente di Rublev e game in salita.

40-30 Doppio fallo di Fognini.

40-15 Servizio e diritto del ligure.

30-15 Buona prima dell’italiano.

15-15 Scappa via il passante di diritto di Fognini.

15-0 Risposta lunga di Rublev.

0-1 L’azzurro prova a chiamare a rete il russo e scherzarlo ma Rublev chiude a volo.

40-0 Risposta lunga di Fognini.

30-0 Ace del russo.

15-0 Buona prima di Rublev.

0-0 Si riparte! Fognini deve ripartire dall’ottimo primo set.

INIZIO SECONDO SET

20.00 Fabio Fognini perde uno spettacolare primo parziale. Tie-break e sfortuna letali per il ligure che perde per 7 punti a 4 dopo un set in cui nel sesto gioco aveva strappato il servizio ma un passaggio a vuoto ha permesso ad un nervoso Andrey Rublev di rientrare.

FINE PRIMO SET

4-7 PRIMO SET ANDREY RUBLEV!

4-6 DUE SET POINT RUBLEV!!! NASTRO COLPITO DAL RUSSO E FORTUNA CLAMOROSA

4-5 CHE ANGOLO DI RUBLEV CON IL ROVESCIO!

4-4 Prima al corpo del #35 al mondo.

3-4 Servizio e diritto incrociato del russo.

3-3 Frettoloso con il diritto il russo: cambio campo.

2-3 DIRITTO PAZZESCO DI RUBLEV! Che risposta e mini-break.

2-2 Gran prima dell’italiano.

1-2 Prima esterna di Rublev.

1-1 Scappa via l’accelerazione di rovescio dell’azzurro.

1-0 Ottima prima del ligure.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK!

40-0 Servizio e diritto in avanzamento del russo.

30-0 Ottavo ace per il classe ’97.

15-0 Ottima prima del russo.

6-5 ACE FOGNINI! L’azzurro si assicura di disputare il tie-break.

AD-40 Scappa via la risposta del classe ’97.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Diagonale pazzesco del russo e chiusura a rete.

40-30 Scambio violento impostato dal russo ma Fognini resiste: rovescio lungo di Rublev.

30-30 Risposta vincente del russo.

30-15 Gran accelerazione diagonale del #7 al mondo.

30-0 Prima potente dell’italiano.

15-0 Risposta lunga del russo.

5-5 Rublev regge la pressione e prolunga il set.

40-30 Risposta lunga del ligure.

30-30 Scappa via il rovescio di Fognini che non riesce ad attaccare la rete.

15-30 Ancora variazioni efficaci per l’italiano: Rublev in difficoltà.

15-15 Buona prima del russo.

0-15 DIRITTO VINCENTE DI FOGNINI! L’azzurro trova la giusta profondità in recupero e piazza il diagonale.

5-4 Bravissimo Fognini a resistere al servizio: Rublev dovrà allungare il set.

40-15 Risposta profonda di Rublev: rovescio lungo di Fognini.

40-0 Prima vincente del ligure.

30-0 Gran prima di Fognini.

15-0 Inside-out di rovescio dell’italiano.

4-4 Rimonta completata della testa di serie #4.

AD-40 Gran prima di Rublev.

40-40 Che risposta di Fognini! Lento il russo in uscita dal servizio.

40-30 Diritto profondo in risposta del ligure.

40-15 Ace di Rublev.

30-15 FOGNINI PROVOCA RUBLEV! Ancora problemi con il lancio di palla e doppio fallo, il quarto.

30-0 Altro servizio vincente di Rublev.

15-0 Prima esterna del russo.

4-3 CONTROBREAK RUBLEV! Il russo migliora in risposta e si rifà subito.

15-40 DUE PALLE DEL CONTROBREAK! Lunga l’accelerazione di diritto dell’italiano.

15-30 Doppio fallo dell’italiano.

15-15 Fortunato Rublev che trova una risposta insidiosa e accelera con il diritto lungolinea.

15-0 Spinge senza problemi dal centro del campo il classe ’87.

4-2 BREAK FOGNINI!!!! L’azzurro varia da fondocampo e al terzo tentativo strappa un pessimo turno di servizio del russo.

40-AD TERZA PALLA BREAK FOGNINI! L’italiano continua a spingere dal lato del rovescio.

40-40 Servizio e diritto di Rublev.

40-AD TERZO DOPPIO FALLO NEL GAME DEL RUSSO!!!!

40-40 Sul nastro la risposta dell’italiano.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI!!!! PASSANTE IN RECUPERO DELL’AZZURRO DOPO L’ATTACCO DEL RUSSO

30-30 Sesto ace del russo.

15-30 Bolide diagonale con il diritto di Rublev.

0-30 Due doppi falli del russo che si innervosisce.

0-15 Doppio fallo di Rublev.

3-2 Ace e servizio a zero del ligure.

40-0 Prima esterna di Fognini.

30-0 Lunga la risposta di Rublev.

15-0 Scappa via il rovescio del russo.

2-2 Game a zero: nessun punto in risposta dell’azzurro.

40-0 Servizio e diritto diagonale vincente.

30-0 Prima vincente di Rublev.

15-0 Ace del russo.

2-1 Inizio perfetto al servizio per il classe ’87.

40-15 Ottimo servizio del ligure.

30-15 Ace di Fognini.

15-15 Ottima prima dell’italiano.

0-15 Risposta vincente di diritto del russo.

1-1 Game perfetto e a zero con due ace.

40-0 Servizio e diritto del classe 1997.

30-0 Ottima prima del russo.

15-0 Ace di Rublev.

1-0 DIRITTO SPETTACOLARE DI FOGNINI!!!! Recupero incredibile e vincente in cross dell’azzurro.

40-15 Ancora un buon servizio del ligure.

30-15 Ottima prima centrale di Fognini.

15-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

0-15 Ottima risposta di Rublev.

0-0 Si comincia! Batte Fognini.

INIZIO PRIMO SET

19.08 In singolare il russo è uscito al debutto contro il padrone di casa Kei Nishikori, così come in doppio in coppia con Karen Khachanov mentre l’azzurro contro Daniil Medvedev.

19.06 Il classe 1997 è reduce dalla vittoria dell’oro a Tokyo nel doppio misto dopo il derby in finale in coppia con Anastasia Pavlyuchenkova per 6-3 (5)6-7 13-11 contro Karatsev e Vesnina.

19.04 Giocatori in campo! Al via il riscaldamento tra i due tennisti.

19.02 Spicchio di tabellone interessante per i due giocatori: chi vince sfida uno tra John Isner o Cristian Garin sul 4-6 6-3 2-1 in favore dell’americano.

19.00 Il ligure invece è reduce dalla vittoria in rimonta sul tedesco Jan-Lennard Struff per (2)6-7 6-4 6-2: con una vittoria si piazzerebbe virtualmente alla posizione #34 dopo aver già guadagnato una posizione.

18.58 Ad ogni modo si tratta del terzo confronto sul cemento: l’azzurro conduce per 2-1 ma il classe 1997 è in gran spolvero nonostante l’esordio a Toronto dopo il bye del primo turno.

18.56 La prima vittoria del russo risale ai quarti di finale di Umago 2017 quando la spunto per (5)6-7 6-2 7-6(2) prendendosi la rivincita delle prime due sconfitte in tre set tra Barcellona e Coppa Davis.

18.54 Due vittorie di fila e del 2021 dopo la finale dell’ATP Cup tra Russia e Italia per il #7 al mondo per 6-1 6-2. L’ultimo successo dell’italiano risale agli ottavi di Pechino del 2019 per 6-3 6-4.

18.52 Tra poco in campo dunque Fabio Fognini e Andrey Rublev: nono confronto tra i due giocatori, con il ligure avanti 5-3 nei testa a testa. L’ultima sfida risale a qualche settimana fa agli ottavi di finale di Wimbledon per 6-3 5-7 6-4 6-2.

18.50 Dusan Lajovic batte il padrone di casa Felix Auger Aliassime e approda agli ottavi di finale! Il serbo sfiderà Casper Ruud che ha vinto 6-3 3-6 6-3 contro il croato Marin Cilic.

18.02 Il ligure tornerà in campo nel match programmato come secondo giornaliero a partire dalle ore 17.00 italiane sullo Stadium Court, ovvero dalle 11 locali dopo la sfida tra Dusan Lajovic e Felix Auger-Aliassime: il serbo conduce 7-5.

18.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Andrey Rublev, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP 1000 Toronto 2021 in Canada.

ATP Masters 1000 Toronto 2021: risultati 9 agosto. Avanza Fognini, fuori Sonego. Sinner già al secondo turno – Masters1000 Toronto 2021, Fabio Fognini supera in rimonta Jan-Lennard Struff e accede al secondo turno

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Andrey Rublev, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP 1000 Toronto 2021 in Canada. Nono confronto tra i due giocatori, con il ligure avanti 5-3 nei testa a testa: l’ultima sfida risale a qualche settimana fa agli ottavi di finale di Wimbledon per 6-3 5-7 6-4 6-2 con la seconda vittoria di fila e del 2021 dopo la finale dell’ATP Cup tra Russia e Italia. L’ultimo successo dell’italiano risale agli ottavi di Pechino del 2019.

Dopo la sfida tra il serbo Dusan Lajovic e il padrone di casa Felix Auger-Aliassime, toccherà al nostro alfiere, unico in tabellone insieme a Jannik Sinner impegnato alle ore 17 contro James Duckworth. Spicchio di tabellone interessante per il classe 1987 che in caso di vittoria sfiderebbe John Isner o Cristian Garin. Il ligure è reduce dalla vittoria in rimonta sul tedesco Jan-Lennard Struff per (2)6-7 6-4 6-2: con una vittoria si piazzerebbe virtualmente alla posizione #34.



Dall’altra parte ecco il favorito, il russo Andrey Rublev, che ha usufruito di un bye al primo turno essendo testa di serie #4 e che sogna una semifinale tutta russa contro Daniil Medvedev. Il classe 1997 è reduce dalla vittoria dell’oro a Tokyo nel doppio misto dopo il derby in finale in coppia con Anastasia Pavlyuchenkova per 6-3 (5)6-7 13-11 contro Karatsev e Vesnina. In singolare è uscito al debutto contro il padrone di casa Kei Nishikori, così come in doppio in coppia con Karen Khachanov.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match traFabio Fognini e Andrey Rublev, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP 1000 Toronto 2021 in Canada con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come secondo giornaliero a partire dalle ore 17.00 italiane sullo Stadium Court, ovvero dalle 11 locali. La sfida sarà disponibile in abbonamento su Sky Sport Tennis, e in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV.

Foto: LaPresse