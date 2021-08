Masters1000 Toronto 2021, Fabio Fognini supera in rimonta Jan-Lennard Struff e accede al secondo turno

Fabio Fognini vince il match d’esordio del Masters1000 di Toronto contro Jan-Lennard Struff. Il tennista ligure ha trionfato in rimonta col punteggio di 6-7 6-2 6-4. Una vittoria meritata e sofferta quella dell’azzurro che conquista il secondo turno dove affronterà il russo Andrey Rublev.

Avvio di partita estremamente equilibrato. I due tennisti gestiscono bene i propri turni di servizio senza mai concedere all’avversario la possibilità di imporsi in risposta (4-4). Il primo a piazzare la zampata è proprio Fognini che nel nono game sfrutta la prima palla break (5-4). Il ligure, però, al momento di chiudere il set sbaglia troppo e concede il controbreak a Struff (5-5). Un parziale così equilibrato non può che concludersi al tie-break. Nel finale il tedesco domina e dopo essersi portato 6-0 chiude 7-2.

Fognini rientra in campo molto determinato e piazza un incredibile parziale di 4 game a 0, conquistando 2 break, che annichilisce il tedesco. L’azzurro domina il gioco da fondo lasciando poco spazio alle iniziative di Struff (4-0). Il tedesco prova a reagire recuperando il primo dei due break (4-1). A questo punto il ligure chiama un medical time out per un piccolo problema fisico risolto rapidamente. Nel finale, però, è ancora il tennista di Arma di Taggia a prendere in mano la situazione a far male col suo dritto chiudendo 6-2 e riportando in parità il conto dei set.

Il terzo set inizia male per l’italiano che perde il servizio nel corso del terzo game (1-2). Fognini, però, non molla e nell’ottavo gioco trova le chiavi giuste per mettere in crisi il tedesco e ritrovare la parità (4-4). Dopo il break ottenuto l’azzurro torna a prendere in mano le redini del gioco e nel finale piazza la zampata vincente strappando il servizio a Struff nel decimo gioco e vincendo 6-4.

Un successo meritato quello di Fognini che al secondo turno dovrà affrontare la complicatissima sfida contro il russo Andrey Rublev testa di serie numero 4 del seeding.

Foto: LaPresse