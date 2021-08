LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Filippo Ganna e i quartetti si giocano un posto in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda giornata olimpica di Tokyo 2020 riservata al ciclismo su pista. Quest’oggi si assegneranno due medaglie d’oro, ossia quella riservata alla prova della Velocità a squadre maschile, ma soprattutto quella dell’Inseguimento a squadre femminile.

Qui l’Italia sogna in grande assieme alle azzurre Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini. Al termine della sessione di qualifiche, il quartetto femminile ha acquisito il quarto tempo generale. Un piazzamento che quest’oggi le vedrà correre nel turno eliminatorio contro la Germania, autrice del miglior tempo assoluto di ieri, 4’07″307, ossia il nuovo record del mondo. Ricordiamo inoltre che le teutoniche si sono classificate al terzo posto dell’ultima rassegna mondiale.

L’altra batteria verrà sfidarsi Inghilterra contro Stati Uniti, rispettivamente prima e seconda a Rio, con le americane iridate ai Mondiali 2020 e la Gran Bretagna argento. Avremo dunque la sfida tra la Francia, ottima nel primo turno, e il Canada, e poi la Nuova Zelanda, super favorita contro l’Australia. Dopo i turni eliminatori vi saranno le finali per il 7° e 8° posto, il 5° e 6°, e infine le battaglie per il bronzo e quella per l’oro a cinque cerchi.

Contestualmente ci saranno anche le gare eliminatorie dei quartetti maschili con i nostri Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna, la cui finale verrà affrontata domani, mercoledì 4 agosto. Ricordiamo che ieri sia le azzurre che gli azzurri hanno siglato i due nuovi record italiani: 4’11″666 per le donne, 3’45″895 per gli uomini.

Dopo il secondo posto di ieri, nella giornata odierna gli azzurri se la vedranno con la Nuova Zelanda, per un turno che si preannuncia quanto mai combattuto ed incerto tra il rispettivo bronzo e argento agli ultimi Mondiali. In palio, per la vincente, la finale per l’oro, come per l’altro scontro che vedrà contrapposte la super favorita Danimarca, iride nel 2020 e bronzo a Rio, e i campioni olimpici uscenti della Gran Bretagna. Le altre sfide saranno tra l’Australia, argento a Rio, e la Svizzera, e poi tra il Canada e la Germania.

Infine, per quanto riguarda la Velocità a squadre maschile, oggi vi saranno le qualificazioni, le eliminatorie, le finali per il 7° e 8° posto, il 5° e 6°, e infine quelle per il bronzo e quella per l’oro olimpico. La super favorita del giorno sarà sicuramente l’Olanda, record del mondo nel 2020 in 41″225, medesimo anno in cui si sono laureati campioni del mondo.

Contro di loro i campioni olimpici uscenti e argento agli ultimi Mondiali della Gran Bretagna, poi Nuova Zelanda e Francia, rispettivamente seconda e terza a Rio, se non l’Australia, bronzo iridato. Costrette ad inseguire Polonia, il Comitato Olimpico Russo e la Germania.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata olimpica riservata al ciclismo su pista dalle ore 8.30. Buon divertimento!

Foto: Federciclismo