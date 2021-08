LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Filippo Ganna e gli azzurri sfidano la Danimarca in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Italia sigla il nuovo record del mondo e si gioca la medaglia d’oro – VIDEO Ganna trascina gli azzurri verso il record del mondo – VIDEO L’incidente tra Danimarca e Gran Bretagna

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di una delle giornate più attese per i colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ebbene sì, perchè quest’oggi la Nazionale Italiana dell’Inseguimento a squadre maschile si giocherà la medaglia d’oro contro la Danimarca.

Il tutto dopo sole 24 ore da uno storico traguardo per i nostri azzurri Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna che, a distanza di 25 anni, hanno riportato l’Italia ai vertici, siglando il nuovo record del mondo grazie ad un tempo a dir poco spettacolare chiuso in 3’42″307: da brividi, lacrime, gioia ma soprattutto orgoglio per tutto il movimento sportivo azzurro.

Quest’oggi però, Lamon, Consonni, Milan e Ganna dovranno ulteriormente superarsi. Una medaglia a cinque cerchi è già certa, tra oro e argento, e gli avversari della Danimarca sono a dir poco temibili; ma ciò che hanno fatto nella giornata di ieri i ragazzi di Marco Villa, è sicuramente uno stimolo in più per sognare davvero in grande.

Proprio nel primo turno i danesi hanno rischiato di fissare un crono decisamente migliore rispetto a quello degli azzurri, prima di incappare in una caduta nella fase di doppiaggio della Gran Bretagna. Difatti ai 3000 metri, gli scandinavi avevano 1″3 di vantaggio sull’Italia. Proprio per questo motivo il quartetto azzurro dovrà dare il tutto per tutto e crederci fino all’ultimo centimetro di gara e sognare quella medaglia d’oro che regalerebbe all’Italia una delle imprese sportive più belle di sempre.

Prima della lotta per il podio olimpico, ci sarà anche quella per la medaglia di bronzo tra la Nuova Zelanda e l’Australia. Nel derby oceanico, svetta sicuramente la superiorità dei neozelandesi, che nella giornata di ieri, durante la sfida con l’Italia, non hanno reso la vita facile ai nostri azzurri, per poi allontanarsi, ma di poco, dagli azzurri. Inoltre ci saranno anche le seguenti sfide: per il settimo e ottavo posto tra Svizzera e Gran Bretagna e tra il sesto e il quinto con Canada e Germania.

Tra le altre prove odierne ci sarà anche quella riservata alla Velocità individuale maschile (non vi sono azzurri). Dopo le qualificazioni, i migliori 24 avranno accesso alle eliminatorie, a cui faranno seguito i ripescaggi, i sedicesimi di finale con annessi ulteriori ripescaggi. Tra i super favoriti spiccano sicuramente i nomi del campione olimpico uscente, il britannico Jason Kenny, e della coppia olandese formata dal campione del mondo Harrie Lavriesen e l’argento iridato Jeffrey Hoogland. Da citare il campione europeo, il tedesco Maximilian Levy, l’argento continentale e bronzo a Rio, ossia il russo Denis Dmitriev, il detentore del record del mondo Nicholas Paul (Trinidad e Tobago), e il malese Mohd Azizulhashi, terzo agli ultimi Mondiali.

In ultima battuta abbiamo il Keirin femminile (non vi sono atlete italiane) con il primo turno e i ripescaggi. Occhi puntati sulla coppia tedesca formata dalla campionessa del mondo Emma Hinze e Lea Sophie Friedrich, reduci dall’argento olimpico nella Velocità a squadre. Abbiamo dunque la campionessa europea Olena Starikova per l’Ucraina e la vice campionessa del mondo Hyejin Lee per la Corea del Sud. Le prime due atlete in testa ad ogni singola batteria avanzeranno ai quarti di finale, mentre le altre ai ripescaggi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di questa imperdibile giornata olimpica riservata al ciclismo su pista dalle ore 8.30. Buon divertimento!

Foto: Federciclismo