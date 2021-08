CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il 2° turno del Masters1000 di Cincinnati tra Matteo Berrettini e Albert Ramos. Il romano torna in campo, reduce da un fastidioso infortunio muscolare che l’ha costretto a saltare le Olimpiadi, per riassaporare il sapore dell’agonismo dopo la Finale di Wimbledon.

Non sarà un esordio tra i più semplici. L’iberico Ramos è giocatore molto solido e dotato di un tennis molto rognoso. Lo spagnolo, infatti, è in grado di imprimere delle rotazioni importanti, sfruttando la propria manualità. Si parla di un giocatore mancino che quindi può esasperare non poco lo slice e quindi rischiare di “buttare” fuori dal campo Matteo con alcune soluzioni.

L’azzurro dovrà avere il pallino del gioco in mano per disinnescare il suo avversario. Importante, come al solito, sarà la combinazione servizio-dritto nel gioco di Berrettini, specie sul cemento americano. Sarà interessante anche capire in che condizioni il nostro portacolori sarà, dopo lo stop descritto.

La sfida sarà la terza sul Centrale, il cui programma inizierà alle ore 17.00 italiane.

