L’Italia è scesa in pista con una formazione sperimentale in occasione delle batterie della 4×100 maschile valide per gli Europei 2024 di atletica leggera. Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo ha infatti deciso di lasciare a riposo Marcell Jacobs (Campione Olimpico dei 100 metri reduce dal trionfo sul rettilineo in questa rassegna continentale) e Filippo Tortu (ieri argento sul mezzo giro di pista e visibilmente deluso per non avere vinto).

Il Messia del movimento tricolore è stato sostituito da Matteo Melluzzo (comportatosi egregiamente sul primo rettilineo), mentre il velocista brianzolo è stato rimpiazzato da Lorenzo Simonelli, fresco Campione d’Europa sui 110 ostacoli che dopo 80 metri stupendi si è un po’ imballato. Al lancio Roberto Rigali (molto accorto e preciso), mentre Lorenzo Patta ha pennellato la curva finale con grande sagacia: il camuno e il sardo hanno conservato il proprio rispetto ai Mondiali 2023 conclusi con l’argento al collo.

La formazione della 4×100 cambierà per la finale di domani sera. Verosimilmente rientreranno Jacobs e Tortu, rispettivamente in seconda e in quarta frazione, proprio al posto di Melluzzo e Simonelli. Rigali e Patta dovrebbero essere confermati in prima e in terza, riformando così il quartetto capace di salire sul secondo gradino del podio dell’ultima rassegna iridata. Ricordiamo che Chituru Ali non è preso in considerazione per questa occasione e che Fausto Desalu sembra al momento inferiore rispetto agli altri pretendenti.