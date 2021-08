Sinner-Isner oggi: orario, tv, programma, streaming Masters1000 Cincinnati

Jannik Sinner tornerà in campo oggi per il match di secondo turno del Masters1000 contro John Isner. Un avversario decisamente ostico per il giovane azzurro che ha dimostrato in passato di non digerire al meglio i tennisti dal servizio fulminante come lo statunitense.

Si tratta del primo incrocio tra i due e servirà all’altoatesino anche per capire a che punto è arrivata la sua crescita contro questo tipo di giocatori. La sfida tra Sinner e Isner è in programma sul Campo 3 al termine dei match tra Karen Khachanov-Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev-Marin Cilic a partire dalle 16 italiane.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Isner in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Sinner e Isner.

PROGRAMMA SINNER-ISNER

MERCOLEDì 18 AGOSTO

Campo 3

Sinner vs Isner (Al termine di Khachanov-Auger-Aliassime e Rublev-Cilic a partire dalle ore 16 italiane)

