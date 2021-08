Italia-Francia basket, Olimpiadi Tokyo: programma, orario, tv, streaming

Sarà Italia-Francia il quarto di finale delle Olimpiadi di Tokyo per l’Italia. L’accoppiamento tutto europeo si pone all’interno di un lato di tabellone a sua volta tutto riservato al Vecchio Continente, vista la presenza di Slovenia e Germania.

Per gli azzurri un ricordo olimpico, quello positivo di Sydney 2000, in cui ci fu la vittoria per 67-57 (e sarebbe stato anche il confronto in semifinale, se negli ultimi due minuti non si fosse bloccata la vena realizzativa italiana contro l’Australia). La squadra di coach Meo Sacchetti non affronta a livello ufficiale la Francia dal 2009, quando era tutto ben diverso: si trattava delle qualificazioni per gli Europei. I secondi che la squadra azzurra non ha disputato nella sua storia. A 12 anni di distanza, è tutto cambiato.

Italia-Francia si giocherà martedì 3 agosto quando saranno le ore 10:20 da noi. Diretta tv su Rai2 (con possibili temporanei spostamenti su altri campi di gara). Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-FRANCIA BASKET OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA

MARTEDI’ 3 AGOSTO

Ore 10:20 Italia-Francia

ITALIA-FRANCIA BASKET OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo