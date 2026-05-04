Achille Polonara annuncia il ritiro: “Ci ho provato, ma è ora di dire basta”

Achille Polonara mette la parola fine alla sua carriera e lascia per sempre il basket giocato. Ad annunciarlo tramite un lungo messaggio sui social è proprio il diretto interessato, che ha annunciato ufficialmente il ritiro all’età di 34 anni dopo aver provato recentemente a rimettersi in gioco accelerando il proprio lavoro di recupero in quel di Avellino.

Il marchigiano, sotto una lunga serie di immagini significative del suo percorso agonistico nel mondo della pallacanestro, ha scritto: “Grazie ai coach, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un uomo… grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!!

Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!!! Mi mancherai palla a spicchi“, le parole di Polonara che sanciscono la conclusione della sua carriera da cestista.

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Nel suo palmarès figurano due Supercoppe italiane (con Reggio Emilia nel 2015 e con la Virtus Bologna nel 2023), una Fiba Europe Cup con Sassari (nella stagione 2018-19), una Coppa del Presidente in Turchia con l’Efes (nel 2022), un titolo spagnolo con Baskonia (nella stagione 2019-2020), un titolo turco con il Fenerbahce (nel 2021-22), un titolo lituano e una coppa di Lituania con lo Zalgiris (nel 2022-23) ed uno scudetto con la Virtus Bologna nella stagione 2024-25.

Tutto ciò prima del calvario che ha dovuto vivere da giugno 2025, quando gli è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta, curata prima a Bologna e poi a Valencia. Sotto le Due Torri si è sottoposto a trapianto di midollo lo scorso settembre e negli ultimi mesi le sue condizioni di salute sono migliorate progressivamente, consentendogli di riprendere l’attività sportiva prima dell’annuncio odierno del ritiro.