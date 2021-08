Tiene ancora banco uno degli snodi più interessanti per il mercato di Formula 1. In casa Mercedes non è ancora chiaro chi sarà il compagno di squadra di Lewis Hamilton nel 2022, tra Valtteri Bottas e George Russell, che sta spingendo da dietro con i suoi ottimi risultati con la Williams, coronati dai primi punti della sua annata nel Gran Premio d’Ungheria.

Nello stesso appuntamento, Bottas si è reso protagonista in negativo dopo pochi metri: dopo aver perso molte posizioni in partenza, è andato in bloccaggio colpendo Lando Norris, che lo aveva superato, nel retrotreno; l’incidente ha però fatto sì che venissero coinvolti anche Max Verstappen e Sergio Perez, rovinando il weekend della Red Bull.

Il suo Team Principal Toto Wolff ha voluto difendere in qualche modo il pilota finlandese con una dichiarazione: “L’errore è stato sfortunato e ha generato grosse conseguenze. Valtteri è stato chiuso a sandwich da due vetture e ha perso tutto il carico aerodinamico. A quel punto è stato troppo tardi“.

Wolff ha voluto lanciare anche un amo riferito anche al 2022: “Quello che è successo a Valtteri non influenzerà affatto la nostra decisione per quanto riguarda i piloti del prossimo anno”. Intanto però ieri George Russell ha testato una Mercedes con i pneumatici da 18 pollici, quelli che verranno utilizzati nel 2022. Un dettaglio che potrebbe risultare un dettaglio abbastanza importante per il futuro della scuderia anglotedesca. Magari la scelta è stata già compiuta.

Foto: LaPresse