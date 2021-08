F1 su TV8, GP Belgio 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

La Formula Uno è pronta ad affrontare la prima gara dopo la lunga pausa estiva. Quest’oggi si disputerà infatti il Gran Premio del Belgio, dodicesimo round del Mondiale 2021. Si gareggerà sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, pista dove si trovano alcuni dei passaggi più iconici dell’intero Mondiale. A proposito di Mondiale, la situazione della graduatoria iridata è rovente dopo gli incidenti di Silverstone e Budapest. Lewis Hamilton è tornato al comando classifica generale, ma il suo vantaggio su Max Verstappen è di soli 8 punti. L’olandese di madre belga farà di tutto per contro-ribaltare la situazione in casa propria.

In tema di Mondiale Costruttori, Mercedes comanda con 12 lunghezze su Red Bull. La Ferrari prosegue invece il suo testa a testa con la McLaren nella corsa al terzo posto. In tal senso la Scuderia di Maranello e quella di Woking sono clamorosamente appaiate (163 punti a testa). Dunque l’incertezza è massima. Come seguire il Gran Premio del Belgio in TV?

PROGRAMMA GP BELGIO F1 OGGI (DOMENICA 29 AGOSTO)

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la gara a partire dalle ore 19.00.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Belgio sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio del Belgio potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita su TV8.it alle ore 19.00.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8 GP BELGIO F1 2021 IN CHIARO

GARA (ORARIO ITALIANO)

Domenica 29 agosto, ore 15.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Domenica 29 agosto, ore 19.00 – Differita TV8 in chiaro (8 Digitale Terrestre e 125 Sky)

Foto: La Presse