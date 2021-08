Lunedì 2 agosto (ore 10.57) si disputerà la Finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Vanessa Ferrari andrà a caccia dell’agognata medaglia a cinque cerchi e ha tutte le carte in regola per centrare il colpaccio da fuoriclasse assoluta. La bresciana si presenta col miglior punteggio di qualifica (14.166) e forte di un esercizio semplicemente stupendo, costruito sulle note di “Con te partirò”. Dopo due amari quarti posti, la 30enne non vuole farsi sfuggire questa occasione e ci proverà con tutte le forze che ha.

Il suo allenatore Enrico Casella ha presentato la gara attraverso i canali ufficiali della Federginnastica: “Le giurie fino, almeno fino ad oggi, hanno dato grande importanza all’equilibrio tra la parte acrobatica e quella artistica, premiando l’espressività delle ginnaste. L’esercizio di Vanessa, indubbiamente, è tra quelli che ha suscitato maggiori emozioni, facendo venire la pelle d’oca a molti, e credo che il suo, come quello della Melnikova e dell’Andrade, sia uno dei più equilibrati. Le americane e le britanniche sono più sbilanciate sulla componente acrobatica, l’altra russa, invece, è più forte sulla parte artistica, con diagonali meno cariche. La giapponese sembra meno ampia su entrambe”.

Il Direttore Tecnico ha proseguito: “Certo, sarebbe strano vedere un podio senza statunitensi (non accade da Atene 2004, ndr.), però, se dovessi fare un pronostico, dal punto di vista della completezza degli esercizi, sulla carta vedo più avanti Vanessa, Angelina e Rebeca. Attenzione però, la differenza la farà l’esecuzione. Abbiamo visto l’Andrade perdere la finale all around per due fuori pedana. Le uscite, i passi sugli arrivi delle parti acrobatiche, qualche sbilanciamento importante sulle piroette, può fare la differenza, soprattutto tra concorrenti così vicine. Sarà davvero un fotofinish ad otto”.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi