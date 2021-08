Remco Evenepoel ha confermato la propria partecipazione agli Europei 2021 di ciclismo, in programma a Trento dall’8 al 12 settembre. Il giovane fuoriclasse belga, vincitore del Giro del Belgio dopo essersi ritirato dal Giro d’Italia, punta a conquistare la maglia blu-stellata in una stagione condizionata inevitabilmente dal bruttissimo infortunio rimediato l’anno scorso al Giro di Lombardia.

L’alfiere della Deceuninck-Quick Step, che ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 senza ottenere risultati degni di nota, punta a un pronto riscatto nella rassegna continentale. Il 21enne è stato molto chiaro nelle dichiarazioni: “Dopo quello che ho passato, vincere l’Europeo in Trentino potrebbe significare tantissimo. Credo di aver lavorato molto bene dopo l’infortunio. E in effetti il Giro è iniziato bene anche se non è terminato nel migliore dei modi. Neppure alle Olimpiadi è andata nel verso giusto. Adesso sto ricominciando gradualmente ad allenarmi in vista dell’Europeo. Cercherò di prepararmi al meglio facendo gare funzionali e lavorando sull’esplosività“.

Remco Evenepoel ha proseguito: “Non ho controllato nel dettaglio il percorso della crono, ma si tratta di una prova breve. Quando ho vinto nel 2019, il percorso era totalmente pianeggiante. In una crono di 20 chilometri devi dare tutto e andare il più veloce possibile dall’inizio alla fine“.

Anche la prova in linea sarà un obiettivo: “Non è un percorso semplice perché bisognerà affrontare il Bondone a metà gara e poi ci sarà una lunga discesa. Se la corsa esplode sul Bondone, bisogna essere col gruppetto dei migliori per giocarsi le medaglie. Viceversa, se una squadra prende il controllo della situazione è necessario restare in gruppo. In ogni caso, si preannuncia una corsa impegnativa ma se sarò in giornata, credo di poter correre con una mentalità vincente“.

Foto: Lapresse