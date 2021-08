Bebe Vio era attesa nella gara di sciabola alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, prevista proprio oggi nella capitale giapponese, ma la portabandiera dell’Italia non si è presentata in pedana. La veneta puntava a essere protagonista anche con questa arma e non soltanto nel fioretto, con cui vince la medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Rio 2016 e in cui si è imposta nelle ultime tre edizioni dei Mondiali.

L’azzurra ha pubblicato un video sui suoi profili social, senza però entrare nel dettaglio delle motivazioni che stanno alla base della sua mancata presenza in gara: “Purtroppo niente gara di sciabola… questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me e in questa missione non impossibile ma solo rimandata”. La 24enne ha ringraziato la Federscherma, in particolare Marco Ciari.

Bebe Vio prenderà dunque parte esclusivamente alle gare di fioretto, la sua arma prediletta e in cui partirà con tutti i favoriti del pronostico. L’obiettivo è la conferma del titolo individuale, la speranza è quella di essere protagonista anche nella gara a squadre dopo il bronzo di cinque anni fa. L’Italia non conquisterà medaglie nella sciabola individuale, visto che tutti gli azzurri sono stati eliminati prima delle semifinali.

Foto: Lapresse