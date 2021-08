Scherma, Paralimpiadi Tokyo: Pasquino e Giordan eliminati ai quarti di finale, nessuna medaglia dalla sciabola

La scherma ha aperto il suo programma alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 con le gare di sciabola individuale (categoria A e B per entrambi i sessi). Dalle ore 08.30 italiane andranno in scena semifinali e finali per le medaglie.

Rossana Pasquino è stata sconfitta dalla georgiana Irma Khetsuriani per 15-14 nei quarti di finale della categoria B. L’azzurra è stata brava a rimontare da 0-3 e si è portata sul 9-6, salvo poi subire il rientro dell’avversaria prima del testa a testa finale che ha premiato la rivale. La 38enne, bronzo iridato in carica, si era qualificata ai quarti di finale grazie a quattro vittorie nella fase a gironi: dopo il ko di misura proprio contro Khetsuriani (4-5), erano giunte le affermazioni contro la tedesca Sylvi Tauber (5-4), la statunitense Terry Hayes (5-0), la thailandese Saysunee Jana (5-3) e la cinese Rong Xiao (5-1).

Edoardo Giordan è stato sconfitto dall’ucraino Andrii Demchuk per 15-11 nei quarti di finale della categoria A. L’azzurro si era portato sul 6-4, salvo poi subire quattro stoccate consecutive (6-8). A quel punto il nostro portacolori non è più riuscito a rialzarsi, è stato anche punito con un cartellino rosso e sul 7-11 ha dovuto alzare bandiera bianca. Il 28enne, bronzo iridato in carica, si era reso protagonista di un impeccabile percorso netto nella fase a gironi: 5-3 col tedesco Maurice Schmidt, 5-2 proprio con Demchuk, 5-1 col cinese Hao Li, 5-0 col canadese Ryan Rousell.

Loredana Trigilia è stata eliminata agli ottavi di finale della categoria A dalla georgiana Nino Tibilashvili col punteggio di 15-9. La 45enne, bronzo a squadre nel fioretto a Rio 2016, aveva iniziato molto male con tre nette sconfitte contro la cinese Jing Bian (5-0), l’ungherese Amarilla Veres (55-1) e l’ucraina Yevheniia Breus (5-1), ma col successo contro la statunitense Shelby Jensen (5-1) era riuscita a staccare il biglietto per la fase a eliminazione diretta.

Ionela Andreea Mogos è stata eliminata nella fase a gironi nella categoria A. L’azzurra aveva incominciato la sua avventura con la vittoria di misura sulla britannica Gemma Collis-McCann (5-4), ma successivamente è incappata nelle nette sconfitte contro l’ucraina Nataliia Morkvych (5-0), l’ungherese Eva Andrea Hajmasi (5-1) e la polacca Marta Fidrych (5-1).

