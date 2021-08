Si è conclusa ai quarti di finale l’avventura nel torneo di beach volley alle Olimpiadi di Tokyo di Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Gli azzurri sono usciti sconfitti dal match contro i fortissimi i qatarioti Cherif/Ahmed che si sono imposti 21-17, 23-21.

Una partita molto equilibrata nella quale a fare la differenza sono stati i dettagli. Nicolai nel post partita ha sottolineato il grande lavoro svolto in preparazione all’evento a cinque cerchi. La coppia azzurra resta una delle più competitive al mondo anche se è sfumato il sogno medaglia.

“Non vorrei essere autoreferenziale né tanto meno mancare di rispetto a qualcuno, ma credo che esiste un prima e un dopo Lupo/Nicolai. Per la terza volta consecutiva abbiamo centrato i quarti di finale del torneo a cinque cerchi e questo dimostra che l’Italia è lì e ci sarà ancora in futuro. A Rio finì con una medaglia ma probabilmente il percorso non fu così decisivo come questo. Qui abbiamo giocato sempre ad alti livelli eccezion fatta per qualche brevissima frazione. Cinque anni fa eravamo più giovani e avevamo avuto degli alti bassi; qui siamo scesi in campo più consapevoli e maturi e convinti che avremmo potuto fare qualcosa di grande”.

Sulla sfida odierna Nicolai ha le idee molto chiare. I qatarioti sono una delle coppie favorite per l’oro e incrociarli già ai quarti è stato sicuramente un colpo di sfortuna difficilmente parabile. Nonostante tutto gli azzurri hanno lottato come sempre con grande grinta.

“Tuttavia loro sono stati più bravi nei dettagli così come noi lo siamo stati nelle partite precedenti. Questo tuttavia non cancella quanto di buono abbiamo fatto qui e in questi anni insieme. Siamo chiaramente delusi ma c’è poco che cambierei guardando indietro“.

Foto: LaPresse