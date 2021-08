Beach volley, Olimpiadi Tokyo. Lupo/Nicolai: addio sogni di gloria. Niente da fare contro Cherif/Ahmed

Lupo/Nicolai niente medaglia olimpica bis. La coppia italiana esce di scena ai quarti di finale del torneo olimpico perdendo 2-0 (21-17, 23-21) contro i qatarioti Cherif/Ahmed, coppia che punta al podio dopo una stagione di grandi risultati. Gli azzurri escono a testa alta al termine di un match nel quale è mancata la continuità e la efficacia al servizio.

Nel primo set gli azzurri partono bene conquistando un illusorio 5-2 ma in un baleno Cherif/Ahmed si riportano sul 5-5. Si procede sui binari dell’equilibrio ma nella parte centrale i qatarioti prendono le misure a Nicolai e si portano avanti 16-13. l’ultimo sussulto del set lo regala Nicolai con l’ace del 16-15. Ahmed/Cherif non si scompongono, trovano un paio di break point e si impongono 21-17 senza troppe difficoltà.

In avvio di secondo set i qatarioti continuano a spingere forte sulla battuta e Lupo/Nicolai vanno in difficoltà (11-8) ma non si arrendono definitivamente rientrano fino a portarsi in vantaggio sul 12-11 con l’errore di Ahmed. La coppia asiatica si rimette in carreggiata e nel momento decisivo arrivano due errori sanguinolenti di Lupo per il 16-14 Qatar. Cherif/Ahmed tengono il cambio palla fino al 19-17, poi Lupo riporta gli azzurri in parità sul 19-19. Due match ball annullati ai qatarioti che poi si aggrappano alla battuta’ mettono in difficoltà gli italiani che non riescono a ricostruire in modo efficace ed è la solita bordata di Ahmed a chiudere il match: 23-21.

Cherif/Ahmed spengono il sogno di Lupo/Nicolai che non riescono a raggiungere il secondo podio consecutivo ed ora si vanno a giocare la semifinale con i campioni del mondo Stoyanovskiy/Krasilnikov che hanno sconfitto con un secco 2-0 (21-16, 21-19) i tedeschi Thole/Wickler nel remake della finale iridata del 2018.

Foto Fivb