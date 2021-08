Filippo Tortu è stato uno dei grandi protagonisti nella staffetta 4×100 che oggi si è resa protagonista di qualcosa di incredibile, ovvero della vittoria dell’oro olimpico. Una prestazione pazzesca di Lorenzo Patta, Eseosa “Fausto” Desalu, Marcell Jacobs e Tortu. Il lombardo, in particolare, ricevuto il testimone da Desalu, con una progressione pazzesca ha bruciato allo sprint di un centesimo il quarto frazionista britannico, regalando al Bel Paese una gioia infinita.

Un successo suggellato dal nuovo record nazionale di 37″50. Filippo ha voluto festeggiare poi su Instagram con un po’ di sano sfotto nei confronti degli sconfitti che, in questa estate così felice dal punto di vista sportivo per l’Italia, hanno dovuto subire non poche amarezza negli scontri diretti con i nostri portacolori.

Viene in mente la Finale degli Europei di calcio che gli uomini di Roberto Mancini hanno vinto a Londra contro l’Inghilterra, nel mitico impianto di Wembley. Per questo Pippo, juventino doc, ha deciso di immortalare il momento del suo arrivo allo sprint con un Giorgio Chiellini in versione stopper nei confronti del suo avversario. Un’immagine molto divertente.

Di seguito il post su Instagram di Tortu:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Tortu (@tortufil)

Foto: LaPresse