Atletica, Olimpiadi Tokyo: Dalia Kaddari e Gloria Hooper conquistano la semifinale nei 200 metri

Soddisfazioni italiane nei 200 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo. Con una bella prova da 23″26 nella quinta batteria, Dalia Kaddari si qualifica per le semifinali per accesso diretto, da terza classificata. Per quel che riguarda invece Gloria Hooper, invece, il 23″16 da quarta della prima batteria la tiene in bilico fino all’ultimo, portandola avanti con il terzo tempo di ripescaggio.

Batteria di livello per Kaddari, che riesce a tenere bene prima della curva e, dopo la stessa, approfitta di un eccesso di sicurezza della giamaicana Shericka Jackson per passarla proprio sulla linea del traguardo e, a conti fatti, eliminarla punendo la valutazione da lei sbagliata. Risultato: quattro millesimi mettono l’una dentro e l’altra fuori, mentre davanti vince la bahamense Anthonique Strachan.

Per quanto riguarda invece Hooper, a metterla in difficoltà è soprattutto la grande velocità della batteria d’apertura del programma. Le prime tre sono rimaste racchiuse in 17 centesimi a partire dal 22″30 dell’ivoriana Marie-Josee Ta Lou. Da sottolineare, peraltro, come il 23″16 della veneta sia il suo miglior risultato stagionale.

Il prossimo appuntamento sarà tra qualche ora, a partire dalle 12:25 italiane per tentare l’approdo all’ultimo atto. Intanto, però, una soddisfazione in chiave italiana è arrivata, perché non era esattamente scontato portare le due azzurre al penultimo atto. A volte, del resto, basta letteralmente un centimetro che fa la differenza.

