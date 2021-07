Wimbledon 2021, Ashleigh Barty e Karolina Pliskova in semifinale, vittorie per Kerber e Sabalenka

Cala il sipario su una nuova giornata a Wimbledon. Dopo il recupero dell’ottavo di finale del tabellone maschile non concluso ieri per la pioggia che ha visto il successo del polacco Hubert Hurkacz contro il n.2 del mondo Daniil Medvedev, spazio alle ragazze per i quarti di finale che hanno portato a definire il quadro delle qualificate ai penultimi atti dei Championships.

Tutto facile per Karolina Pliskova. La ceca (n.13 del mondo) ha letteralmente spazzato via la svizzera Viktorija Golubic, aggiudicandosi il confronto con un perentorio 6-2 6-2. Troppa la differenza in termini di potenza e di velocità di palla tra le due e dunque per Pliskova si tratta della quarta semifinale in uno Slam, la prima a Wimbledon. Sulla sua strada ci sarà una rediviva Angelique Kerber: la tedesca (n.28 del ranking), vincitrice di questo Major nel 2018 e in Finale nel 2016, è tornata su livelli alti in quest’edizione e a farne le spese è stata la ceca Karolina Muchova (n.22 del mondo). La teutonica si è imposta in 1 ora e 17 minuti di gioco sullo score di 6-2 6-3 e ora contro la citata Pliskova è attesa a un confronto impegnativo.

L’ha spuntata Aryna Sabalenka. La nativa di Minsk ha raggiunto per la prima volta la semifinale a Wimbledon, diventando la terza bielorussa nella storia a fregiarsi di ciò: prima di lei erano state Natasha Zvereva nel 1998 e Victoria Azarenka nel 2011. A 23 anni, dunque, un traguardo importante, piegando la talentuosa tunisina Ons Jabeur (n.24 del mondo) per 6-4 6-3. Sabalenka ha saputo imporsi coi suoi colpi piatti che non hanno dato tempo a Jabeur di organizzare il suo gioco al meglio delle proprie possibilità.

La bielorussa, dunque, affronterà in semifinale la n.1 del mondo Ashleigh Barty. L’australiana ha vinto piuttosto nettamente contro la connazionale Ajla Tomljanovic (n.75 del ranking), fidanzata di Matteo Berrettini, per 6-1 6-3. Un match senza storia che Tomljanovic ha provato a recuperare nel secondo parziale, senza però avere il giusto apporto dal fondamentale del servizio.

