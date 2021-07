OFELIA MALINOV 8 Che esordio per l’alzatrice azzurra che convince anche chi poteva anche avere qualche dubbio sul suo ruolo di titolare. bene la distribuzione, spesso precisa anche in situazione di difficoltà, mette a segno anche 4 punti. Partenza con il piede giusto.

PAOLA EGONU 8 Stupirsi per 18 punti di Egonu in tre set sarebbe esagerato, però se c’era una giocatrice che poteva sentire la pressione quella era proprio la “Paola Nazionale” che invece scende in campo con la grinta giusta, ci mette un po’ ad oliare i meccanismi e poi demolisce le russe non lasciando scampo alle rivali.

SARA FAHR 8 Gioca con la determinazione della veterana e alla fine raccoglie un bottino consistente: 9 punti col 50% in attacco e 4 muri. Supporta con i fatti la scelta coraggiosa di Mazzanti.

CATERINA BOSETTI 7.5 Solita prova di grande sostanza della schiacciatrice che torna a giocare un grande torneo con la Nazionale azzurra e subito si fa notare per solidità in ricezione e per efficacia in attacco. E’ Bosetti del campionato.

ANNA DANESI 7 Titolare a sorpresa ma Mazzanti non ha mai nascosto di credere fortemente in lei. 40% in attacco, 2 muri, uno pesante in una fase importante del match. La sostanza non manca.

ELENA PIETRINI 7 Sylla non è al meglio e lei parte titolare con determinazione, anche se paga dazio all’emozione soprattutto nel primo set quando la Russia la cerca sistematicamente in ricezione. Gioca un match più che onesto, tiene in ricezione e in attacco, pur non andando oltre il 35% si fa valere con 10 punti.

MONICA DE GENNARO 8 Quando viene chiamata in causa dà sempre grande sicurezza a tutta la squadra. Bravissima nella valutazione della palla che frutta il primo set.

Foto: FIVB