Volley, cosa ha Simone Giannelli? Perché non ha giocato contro la Polonia? Tempi di recupero infortunio

Simone Giannelli non è sceso in campo contro la Polonia. Il palleggiatore dell’Italia è rimasto precauzionalmente a riposo a causa di un risentimento muscolare al quadricipite femorale destro, accusato nel corso del terzo set della partita vinta due giorni fa contro il Canada. Gli azzurri avevano rimontato da 0-2 e 9-12, proprio quando è iniziato il ribaltone il bolzanino ha iniziato a soffrire e non è riuscito a recuperare per il big match contro i Campioni del Mondo.

La Nazionale di volley maschile ha dovuto fare a meno di un titolare inamovibile e naturalmente il gioco ne ha risentito, sono saltati schemi e assetti contro Wilfredo Leon e compagni: i biancorossi sarebbero stati un ostacolo arduo anche con la formazione tipo, senza il palleggiatore di punta la missione si è rivelata impossibile (Riccardo Sbertoli non ha sfigurato, ma la situazione era complicata) e la sconfitta per 3-0 è stata inevitabile. Cosa ha Simone Giannelli e per quanto tempo dovrà restare fermo? Abbiamo detto di un risentimento muscolare, l’eneità è tutta da valutare e le condizioni del pallavolista sono monitorate dallo staff sanitario.

L’impiego nelle prossime partite è ancora tutto da valutare. Quando rientrerà Simone Giannelli in campo? L’Italia affronterà il Giappone tra due giorni (mercoledì 28 luglio, ore 12.40), ma anche contro i padroni di casa la presenza del regista è a rischio. Lo ritroveremo tra quattri giorni contro l’Iran? Si aspetterà la fase a eliminazione diretta? Interrogativi che potrebbero avere una risposta nelle prossime ore.

Photo LiveMedia/Luigi Mariani