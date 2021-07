L’Italia ha esordito con una sconfitta alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma la Nazionale di softball ha ben figurato contro gli USA. Le azzurre hanno infatti tenuto testa alle Maestre, perdendo soltanto per 2-0 dopo una prima parte di incontro giocata davvero alla pari con le fuoriclasse a stelle e strisce.

Le fresche Campionesse d’Europa hanno concesso un punto nel quarto inning e un altro nella frazione successiva, ma hanno tenuto in maniera brillante il diamante e possono guardare con fiducia al match di domani. La sfida all’Australia sarà infatti fondamentale per le ambizioni delle nostre portacolori, chiamate a una vittoria per sperare concretamente di essere tra le prime quattro in classifica e avere così la possibilità di disputare una partita che vale una medaglia a cinque cerchi.

L’Italia ha messo in mostra un gioco di qualità, soprattutto in fase difensiva dove ha per larghi tratti imbrigliato le avversarie, arginando il loro gioco con grande scaltrezza. Il risultato non può fare sorridere (ma era difficile fare di più contro una corazzata di quel calibro), la prestazione tecnica è invece convincente e fa capirire che la nostra Nazionale merita di stare ai vertici internazionali del batti e corri al femminile. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-USA 0-2, match di softball alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-USA 0-2 OLIMPIADI SOFTBALL

Foto: FIBS EzR NADOC