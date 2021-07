Parte nel migliore dei modi l’avventura nel tabellone principale di Mauro Nespoli nella competizione individuale maschile di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo. Due vittorie agevoli, non assolutamente scontate, per il tiratore di Voghera che è apparso in gran spolvero dopo una due giorni non eccellente tra ranking round e team mixed.

L’arciere azzurro è partito con un netto 6-0 con lo sloveno Ziga Ravnikar nei 32mi di finale: 27-26, 29-26, 27-25. Da sottolineare un campo gara tutt’altro che favorevole viste le condizioni meteo: pioggia e vento allo Yumenoshima Final Field.

Molto bene anche nei sedicesimi Nespoli, con la vittoria per 6-2 sul kazako Denis Gankin. Prime due volée in controllo per l’azzurro (28-25 e 25-23), prima dei primi due punti subiti (28-27). A chiudere la pratica però un “10” che vale il 26-24 conclusivo.

Agguantati dunque gli ottavi di finale: Nespoli tornerà a tirare sabato 31 agosto, avversario che scopriremo solamente domani, con l’olandese van den Berg, testa di serie numero 8, favorito per superare il turno.

