Il tiro a volo azzurro alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo i risultati raccolti a Rio 2016, con un bottino fatto di 5 medaglie complessive, frutto di 2 ori e 3 argenti, in tanti in casa Italia si attendono molto da questa disciplina, inutile nasconderlo.

Andiamo a vedere quindi quali saranno le speranze di medaglia degli azzurri, che vorranno certamente essere competitivi in ogni specialità e contest del programma a Cinque Cerchi.

TRAP

Femminile – 75%

La portabandiera azzurra Jessica Rossi (che dividerà il compito insieme ad Elia Viviani, alfiere del ciclismo, ndr) va a Tokyo per vincere una medaglia e aumentare il suo bottino olimpico, “fermo” all’oro di Londra 2012, visto che a Rio l’emiliana non è riuscita a pungere. Attenzione però che oltre alla nativa del 1992, l’Italia potrà contare anche sul talento di Silvana Stanco, spesso capace di spuntare fuori dal lotto delle migliori trovando prestazioni all’altezza della situazione dei vari eventi nella quale l’italo-svizzera si misura.

Maschile – 60%

Una sola carta a disposizione, ma che carta: è Mauro De Filippis. Dopo aver “tribolato” per certificare la sua qualificazione ai Giochi, il pugliese ha fatto vedere nell’ultimo mese, fra Europei e Coppa del Mondo (eventi svoltisi entrambi a Osijek, in Croazia) di essere pronto a prendersi la sua prima Olimpiade in carriera. Le sue prestazioni sono da top della specialità, a Tokyo bisognerà concretizzare il lavoro fatto in questo lungo periodo.

Mixed Team – 80%

Inutile nascondersi, se Jessica Rossi e Mauro De Filippis riescono a unire le forze, la precisione e a trovare la chimica giusta sono uno dei tandem da medaglia del concorso che per la prima volta si affaccia sulla ribalta a Cinque Cerchi: l’Italia ha una grande chance di medaglia in più con questa gara.

SKEET

Femminile – 75%

Diana Bacosi e Chiara Cainero: basta il nome. Magari non arriverà la doppietta da sogno di Rio 2016, ma le azzurre, anche prese in maniera singola, possono mettersi un metallo prezioso al collo. Hanno classe ed esperienza: Tokyo può essere l’ideale e ulteriore scenario di consacrazione per queste due straordinarie “Signore del Tiro a volo”.

Maschile – 75%

Gabriele Rossetti ha ritrovato lo “smalto sopito” proprio in corrispondenza dei Giochi Olimpici e ora punta alla riconferma, per un back-to-back che avrebbe del clamoroso. Di fianco lui la figura di Tammaro Cassandro: il campano è il nuovo che avanza, alla sua prima Olimpiade potrebbe essere quella “mina vagante” in grado di far saltare il banco.

L’Italia complessivamente ha grandi chance di essere competitiva per le medaglie in tutte le gare del programma del tiro a volo.

Foto: ISSF / Nicoò Zangirolami