Un’altra defezione olimpica per gli Stati Uniti dopo quella di Serena Williams. Dopo la sconfitta con la cinese Xiyu Wang a Wimbledon, infatti, Sofia Kenin, attuale numero 6 del mondo, non sarà a Tokyo e lascia dunque libero un posto nell’ampia selezione che ha il team americano per le Olimpiadi all’interno dell’attuale quota qualificazione.

Sarà infatti Madison Keys, sesta USA della classifica ed attuale numero 27 del ranking WTA, a prenderne il posto, con la prima delle escluse che diventa a questo punto Alison Riske. Ma la situazione olimpica, come vedremo tra poco, è in continua evoluzione.

Non ci sarà infatti nemmeno la cinese Shuai Zhang, che ha richiesto una wild card per il WTA 250 di Palermo, con Oliviero Palma, direttore del torneo, che ha affermato l’attuale riservarsi del diritto di accettarla o meno.

Ma non solo ai tornei contemporanei bisogna guardare: ci sono anche altre questioni che devono ancora essere sbrogliate. Come quella delle giocatrici della Romania, che secondo quanto dichiarato da Ion Tiriac potrebbe essere rappresentata soltanto in doppio dalla coppia Olaru-Niculescu. Rebus, in sostanza, che verranno sciolti non si sa in quanto tempo ancora (doveva essere pubblicata ieri l’entry list ufficiale, ma non ce n’è traccia almeno per il momento).

Foto: LaPresse