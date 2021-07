Chiude troppo presto, e con enorme amaro in bocca, la sua esperienza ai Giochi Olimpici di Tokyo il nostro Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, infatti, ha subito un doloroso ko per mano del, non impossibile, australiano John Millman. Al termine del match il nostro portacolori ha analizzato in maniera lucida la sua partita sul terreno nipponico, non lesinandosi qualche critica.

“Ho assolutamente qualche rimpianto – le sue parole riportate da UbiTennis – Ho provato a fare gioco col dritto, ma è un periodo che non riesco a trovare fiducia, anche se questi giorni mi ero allenato molto bene. Dopo il Roland Garros non ho giocato tante partite, dunque per me non è facile esprimermi al meglio dopo così poche partite. Non sono stato molto incisivo”.

Il talento classe 2002 prosegue nel suo racconto: “Il servizio oggi non mi ha aiutato, neanche il kick. In più non riuscivo mai a sfondare sul lato del suo rovescio. Non ho avuto mai il controllo del gioco. Ora penserò al doppio, anche se preferivo puntare più sul singolo. Spero di togliermi qualche soddisfazione in doppio e provare cose che in singolare faccio meno. Ovviamente però sono giovane ed è comprensibile un periodo di adattamento considerando da dove partivo un anno fa. Quest’anno ho preso fiducia ad Acapulco e sono riuscito a mantenere una costanza che non avevo mai avuto. Ora però è arrivato questo momentino più difficile, ma spero di riprendermi in America per entrare nei primi 50, che è il mio obiettivo per fine anno”.

Foto: Lapresse