Tennis, Olimpiadi Tokyo: il tabellone di doppio misto. Mladenovic/Mahut primi del seeding

Adesso c’è l’ufficialità: l’Italia è in gara solo con Camila Giorgi nel singolare femminile e con Fabio Fognini in quello maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Nel tabellone di doppio misto, infatti, per le coppie formate dalla marchigiana e Lorenzo Sonego e da Sara Errani e il taggiasco non c’è spazio: il loro ranking combinato è troppo alto per rientrare nel novero dei 16 doppi che si contenderanno le medaglie.

Lo status di prime teste di serie è accordato alla coppia francese composta da Kristina Mladenovic e Nicolas Mahut, entrambi ottimi doppisti oltre che con una valida carriera in singolare. Non è andata però troppo bene per loro, visto l’accoppiamento con i russi Elena Vesnina e Aslan Karatsev (praticamente la prima coppia annunciata ai quattro venti diverse settimane fa). Sono invece due prevalentemente singolaristi i secondi del seeding, i greci Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas.

Ci sono alcune coppie particolarmente interessanti, come quella della Polonia con Iga Swiatek e Lukasz Kubot, e una situazione legata proprio al ranking combinato. Per effetto di questo, infatti, Nina Stojanovic e Novak Djokovic non figurano tra le teste di serie e hanno anche un primo turno non banale con i brasiliani Luisa Stefani e Marcelo Melo.

Proverà a riscattarsi anche Ashleigh Barty, insieme a John Peers: l’Australia, persa una medaglia ritenuta sicura nel singolare femminile, proverà ad acciuffarla nel doppio misto, anche se la numero 1 del ranking WTA è presente anche nel tabellone di doppio femminile con Storm Sanders (ed è ai quarti).

TABELLONE DOPPIO MISTO OLIMPIADI TOKYO

Mladenovic/Mahut (FRA) (1)-Vesnina/Karatsev (ROC)

Badosa/Carreno Busta (ESP)-Swiatek/Kubot (POL)

Mattek-Sands/Ram (USA) (3)-Siegemund/Krawietz (GER)

Stojanovic/Djokovic (SRB)-Stefani/Melo (BRA)

Shvedova/Golubev (KAZ)-Shibahara/McLachlan (JPN)

Jurak/Dodig (CRO)-Pavlyuchenkova/Rublev (ROC) (4)

Barty/Peers (AUS)-Podoroska/Zeballos (ARG)

Dabrowski/Auger-Aliassime (CAN)-Sakkari/Tsitsipas (GRE) (2)

