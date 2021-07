Tennis, Olimpiadi Tokyo: i precedenti di Sonego, Fognini e Musetti con i loro avversari

Si apre il torneo di tennis alle Olimpiadi di Tokyo. Nel singolare maschile quest’oggi scendono in campo tutti e tre gli azzurri presenti nel tabellone principale: Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Per il ligure sarà la terza esperienza olimpica della carriera dopo quelle di Londra e Rio, mentre gli altri due connazionali sono esordienti ai Giochi.

Ad aprire il programma sarà Lorenzo Musetti. Il toscano se la vedrà con l’australiano John Millman, numero 44 della classifica mondiale. Tra i due non ci sono precedenti e sarà sicuramente un match complicato per il nativo di Carrara, visto che sul cemento Millman è un avversario sicuramente pericoloso.

Lorenzo Sonego affronterà il tennista di casa Taro Daniel, numero 110 del mondo. Il piemontese è forse la miglior carta che l’Italia può giocarsi dopo la rinuncia di Matteo Berrettini e comincerà il suo cammino contro un avversario ampiamente alla sua portata.

Anche per Fognini ci sarà un tennista giapponese dall’altra parte della rete. Il nativo di Arma di Taggia, infatti, affronterà Yuichi Sugita (114 del ranking), già affrontato nel 2018 in Coppa Davis in un match incredibile. Si giocava proprio in Giappone e Fognini vinse in cinque set dopo quattro ore di match in rimonta con il punteggio di 3-6 6-1 3-6 7-6 7-5, annullando anche un match point nel tie-break del quarto set.

