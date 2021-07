Tennis, Olimpiadi Tokyo: Fognini, Sonego, Musetti ed Errani al via nella prima giornata. Debutta anche Novak Djokovic

Primo giorno di Olimpiadi anche per il tennis, quello che domani andrà in scena a Tokyo. All’Ariake Tennis Park comincia il torneo olimpico, tornato nel programma a cinque cerchi dal 1988 e da allora mai più uscito. Dei sei italiani al via, quattro debuttano oggi: Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Sara Errani.

Saranno proprio questi ultimi due a mettere piede per primi in campo. Per la numero 2 d’Italia nella Race WTA è la quarta partecipazione ai Giochi Olimpici, ma c’è anche uno scontro non facile con la russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 13 del seeding. L’azzurra ha vinto due confronti su sei con lei, entrambi sul veloce. Il buon anno di Errani, unito a una flessione dopo la stagione spettacolare sul rosso di Pavlyuchenkova, potrebbe rendere questo un match piuttosto aperto.

Gioca alle 4:00 italiane anche Musetti, che ha un esordio apparentemente non semplice con l’australiano John Millman, ma che in realtà è, in questo momento, gestibile. Il toscano, al debutto olimpico, incrocia infatti un giocatore che non è nel suo miglior momento di fiducia, anche se è un lottatore che tende a far giocar male chi si trova davanti. Il numero 5 d’Italia dovrà evitare di farsi catturare nella ragnatela di Millman, e ha le qualità per questo soprattutto in termini di varietà di gioco.

Doppia sfida giapponese, invece, per Fognini e Sonego. Il ligure dovrà vedersela con Yuichi Sugita, trentaduenne di Sendai numero 114 del mondo e molto lontano dai fasti di qualche anno fa, quando era entrato tra i primi 40 del ranking ATP. Debutto, questo, che non dovrebbe vederlo in particolare difficoltà anche per via dei tanti problemi di Sugita in un 2021 nel quale ha a volte fatto enorme fatica anche nei Challenger.

Il torinese, invece, è opposto a un tipo di avversario meno decifrabile, Taro Daniel, che non ha sicuramente la stessa brillantezza di Sonego, ma è a volte in grado di dar fastidio. Lo sa bene Matteo Berrettini, che nei due confronti di quest’anni ci ha perso un set, e lo sanno bene anche gli avversari che hanno dovuto lasciar strada al nipponico verso due qualificazioni consecutive Slam, al Roland Garros e a Wimbledon.

Debuttano anche numerosi big, tra cui il maggiore di essi: Novak Djokovic, il numero 1 del mondo, opposto al boliviano Hugo Dellien, non certo un pericolo per lui sul veloce. Il match del giorno è però quello tra il russo Daniil Medvedev e il kazako Alexander Bublik, la cui lucida follia potrebbe generare qualsiasi tipo di risultato. Al via anche le due ultime campionesse del Roland Garros, la polacca Iga Swiatek, contro la mai prevedibile tedesca Mona Barthel (una che ha sempre meno settimane della vita, ma che, se le pesca, fa danni in qualunque luogo si trovi) e la ceca Barbora Krejcikova, opposta alla kazaka Zarina Diyas. Molto interessante la sfida tra la greca Maria Sakkari e l’estone Anett Kontaveit. Di scena anche i primi turni di doppio maschile e femminile, e nel primo caso si assisterà all’entrata in scena dei numeri 1 ATP, i croati Nikola Mektic e Mate Pavic.

