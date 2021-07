Tennis, Olimpiadi Tokyo: Camila Giorgi domina Pliskova e vola ai quarti di finale

Una Camila Giorgi in versione extra lusso domina la ceca Karolina Pliskova e si qualifica per i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Davvero uno prestazione scintillante quella della marchigiana, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e sedici minuti di gioco.

L’azzurra conferma di attraversare un ottimo momento di forma, battendo una delle possibili favorite dopo le eliminazioni eccellenti di Barty e Osaka. Partita dagli ottimi numeri per Giorgi, che ha chiuso con 16 vincenti contro i soli 3 dell’avversaria, con la ceca che ha commesso ben 25 errori non forzati. Ottima anche la percentuale (86%) di punti vinti con la prima di servizio.

Dopo la prima coppia di turni di battuta che non riserva particolari brividi, è Giorgi la prima a prendere l’iniziativa in risposta, trovando con merito il break a zero. Seguono due game molto lottati, nei quali l’italiana fa il bello e il cattivo tempo, con il suo tipo di gioco che non concede spazio alle mezze misure. E in questi casi di ulteriori break, consecutivi, ne arrivano due, cosa che lascia la marchigiana con un margine di vantaggio. E questo margine lo riesce a mantenere, con un po’ meno difficoltà, fino alla fine del parziale, che porta a casa per 6-4.

Giorgi si rende artefice di una gran partenza anche nel secondo set, trovando in velocità il modo di strappare la battuta alla sua avversaria. C’è più convinzione nel gioco dell’italiana, che inesorabilmente riesce a trovare crepe nel gioco di Pliskova, che già non era apparsa in grande fiducia contro una battagliera, e splendida, Carla Suarez Navarro. Sul 5-1 l’azzurra si porta a due punti dal match per due volte (anche con l’aiuto della ceca), ma Pliskova serve bene e obbliga Giorgi a usare la propria, di battuta, per chiudere. Camila non trema e conclude il set per 6-2.

Nei quarti di finale Giorgi affronterà l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero quattro, che ha sconfitto la greca Maria Sakkari in rimonta con il punteggio di 5-7 6-3 6-4 dopo due ore e quarantuno minuti di gioco. Un match sicuramente complicato, ma la zona medaglie dista solo una vittoria e Camila deve assolutamente provarci.