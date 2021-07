2021 da incubo fino a questo momento per Martina Trevisan, scivolata fuori dalla top100 a causa di una lunga serie di sconfitte al primo turno e adesso costretta a rinunciare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 per un problema fisico. La 27enne toscana, capace di raggiungere i quarti di finale del Roland Garros 2020, aveva infatti ottenuto il pass a cinque cerchi grazie alla riallocazione delle quote in seguito ai numerosi forfait nel tabellone olimpico femminile.

“Sono estremamente delusa. A causa di una frattura da stress al piede sinistro non potrò partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Con il mio team abbiamo provato ad allenarci sul veloce in questi giorni, ma il piede su questa superficie non reagisce ancora bene. Penso quindi che, anche per rispetto dei valori olimpici, sia giusto non togliere la possibilità di competere ad una ragazza al massimo delle sue possibilità“, scrive Trevisan sul suo profilo Instagram.

“É stata una decisione complicata, ci tenevo tanto e spero con tutto il cuore di continuare a migliorarmi per potervi un giorno partecipare da protagonista. Un abbraccio a tutto il team in partenza. Vi sosterrò da casa…Forza ragazzi!“, conclude la nativa di Firenze.

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange