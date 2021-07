“L’obiettivo è vincere una medaglia: bisogna cercare di conquistarla in qualche modo”. Parole e musica di un carico Lorenzo Sonego, pronto a dare il via alla sua esperienza ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il piemontese, testa di serie numero 13, è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, la stessa di Novak Djokovic e sfiderà all’esordio il padrone di casa Taro Daniel.

Il tennista torinese è orgoglioso di rappresentare l’Italia e spiegato le sue sensazioni poco prima del via ufficiale del torneo con i Cinque Cerchi ai microfoni di Sky Sport. “La cosa che più mi dispiace è che non ci sarà il pubblico, perché la cornice di spettatori che si crea durante le Olimpiadi è fantastica. Le ho sempre seguite dalla televisione, come Wimbledon, e ho sempre ammirato questa manifestazione”.

L’attuale numero 26 del ranking prosegue nel suo racconto: “Essere qui, insieme a tutti gli altri sportivi di grande livello e giocare per il proprio Paese è diverso. Non è come giocare nel Tour per te stesso; quindi bisogna tirare fuori qualcosa in più. L’obiettivo è vincere una medaglia: bisogna cercare di conquistarla in qualche modo. Ma anche solo vivere un’esperienza così, dove sei a contatto con tanti grandi sportivi e amici, è incredibile. Cercherò di avere la giusta continuità e di mostrare l’atteggiamento che ho avuto nelle ultime sfide e negli ultimi tornei che ho giocato. Mi concentrerò tanto sull’atteggiamento, perché è grazie a questo fattore che riesco a competere ad alti livelli” .

Foto: Lapresse