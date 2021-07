Tennis: Lorenzo Sonego eliminato dalle Olimpiadi di Tokyo in singolare, ci sono rimpianti con Nikoloz Basilashvili

Niente maratona vincente per Lorenzo Sonego stavolta. Il torinese viene eliminato al secondo turno delle Olimpiadi di Tokyo nel tabellone di singolare maschile: sarà il georgiano Nikoloz Basilashvili l’avversario di terzo turno del tedesco Alexander Zverev grazie al 6-4 3-6 6-4 che arriva dopo una dura battaglia. L’italiano può recriminare per l’esito del terzo parziale, nel quale era avanti 3-1. Il piemontese tornerà in campo in doppio più tardi insieme a Lorenzo Musetti, nella difficile sfida ai croati numeri 1 del mondo Nikola Mektic e Mate Pavic.

Sonego è subito costretto alla lotta nel game d’apertura, e perde il servizio nel momento in cui gioca male la palla corta di dritto. Anche sullo 0-2 il torinese soffre moltissimo, ma nel game successivo riesce a riprendersi il maltolto d’autorità. E, sul 3-2, avrebbe anche la possibilità di strappare una seconda volta la battuta a Basilashvili, ma il georgiano resiste e raggiunge il 3-3. L’azzurro torna a soffrire, deve salvare due palle break, ma è sulla terza che spedisce il dritto in corridoio e regala il 3-4 al suo avversario. Sul 4-5 Basilashvili manca un set point spedendo lungo il rovescio, ma sul secondo è Sonego a sbagliare: 4-6.

I primi turni di servizio del secondo parziale scorrono in modo relativamente facile, ma è sul 2-2 che Sonego rischia tantissimo, dovendo annullare tre palle break, di cui due consecutive. Il primo a sfruttare le occasioni, però, è lui: nel game successivo toglie la battuta a Basilashvili e lo fa a 15, mostrando più sicurezza ed evidenziando un calo piuttosto chiaro del georgiano. Potrebbe addirittura chiudere il parziale sul 5-2, ma Basilashvili lotta e riesce ad annullare due set point, senza però riuscire a far nulla nel nono gioco, dove, alla quarta chance, il torinese allunga il match.

I veri rimpianti, però, arrivano nel terzo parziale, con Sonego che parte meglio, resiste in un complicato game ai vantaggi, piazza il break a zero in quello successivo e poi si porta sul 3-1. Lì, però, un po’ si spegne la sua luce, un po’ si accende quella di Basilashvili, e da 3-1 il punteggio diventa 3-5 con soli quattro punti vinti nei successivi 20. Non c’è Sonego senza lotta, però, e allora il torinese con personalità recupera il break. L’ultimo game è però quello in cui un paio di passanti del georgiano, uniti alle difficoltà in battuta del torinese, fanno sì che il match si concluda in suo favore dopo due ore e 43 minuti.

Per Sonego 16 vincenti e 19 gratuiti contro i 22-21 di Basilashvili, che però ce la fa nonostante il 49% di prime in campo. Il vero problema è l’efficacia sulla seconda (20/38), molto superiore rispetto al 13/34 dell’italiano.

Foto: LaPresse