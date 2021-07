Un rapporto tutt’altro che idilliaco, soprattutto dopo la separazione arrivata qualche anno fa. Proseguono le polemiche tra Boris Becker ed Alexander Zverev, con l’ex allenatore e soprattutto ex numero uno al mondo che continua ad attaccare il suo allievo, reo di non riuscire a dare il meglio nei tornei più importanti del circuito.

Oggi è arrivata, riportata da Bild, la risposta del più importante ciclista teutonico del momento: “Boris e io ci conosciamo da molti anni. Ognuno di noi sa perfettamente quello che l’altro pensa. So l’opinione che Boris ha di me e di quello che faccio. Non mi sorprende più per niente e non me ne frega niente. Non mi interessa”.

Nel dettaglio sugli Slam: “So bene su quali cose devo lavorare se voglio lottare per i Grand Slam. Lo so davvero. Credo che sto andando nella direzione giusta e che prima o poi i risultati arriveranno”.

Un solo obiettivo per Zverev al momento: “La mia principale preoccupazione ora è quella di vincere la medaglia d’oro per la Germania ai Giochi Olimpici di Tokyo. Mi sto preparando duramente per questo. Vedremo come andranno le cose al torneo olimpico”.

Foto: Lapresse