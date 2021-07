Sport in tv oggi (venerdì 16 luglio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 16 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia il lungo weekend riservato al GP di Gran Bretagna per la F1, oggi sono già previste le qualifiche visto che si adotta un format speciale a Silverstone con la Sprint Race di sabato e la gara domenica. Secondo giro per l’imperdibile Open Championship di golf, mentre il Tour de France propone una tappa per velocisti. Proseguono i tornei di tennis della settimana, da seguire anche gli Europei Under 20 di atletica leggera

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 16 luglio e il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (VENERDÌ 16 LUGLIO)

VENERDÌ 16 LUGLIO:

07.30 GOLF – The Open Championship, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

08.40 RALLY – Rally di Estonia, seconda giornata (non è prevista copertura tv/streaming)

09.00 ATLETICA – Europei Under 20, secondo giornata (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

10.00 TENNIS – WTA Praga, quarti di finale (diritti televisivi di Supertennis, trasmissione in alternanza con i tornei di Budapest, Bastad, Losanna, Amburgo)

10.30 TENNIS – WTA Losanna, ottavi e quarti di finale (diritti televisivi di Supertennis, trasmissione in alternanza con i tornei di Budapest, Praga, Bastad, Amburgo). Giorgi vs Diyas (ottavo, primo incontro dalle 10.30). Bronzetti vs Zidansek (quarto, secondo incontro dalle 10.30)

11.00 TENNIS – WTA Budapest, quarti di finale (diritti televisivi di Supertennis, trasmissione in alternanza con i tornei di Bastad, Praga, Losanna, Amburgo)

11.00 TENNIS – ATP 250 Bastad, quarti di finale (diritti televisivi di Supertennis, trasmissione in alternanza con i tornei di Budapest, Praga, Losanna, Amburgo)

11.15 CICLISMO – Settimana Ciclistica Italiana, terza tappa Oristano-Cagliari (sintesi differita tv su RaiSport dalle ore 18.50)

12.30 TENNIS – ATP 500 Amburgo, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 15.00; diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv)

12.30 CICLISMO – Tour de France, 18ma tappa Mourenx-Libourne (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.50; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN, Rai Play)

13.45 GOLF (PGA Tour) – Barbasol Championship, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 23.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Golf Tv)

14.00 ATLETICA – Europei Under 20, secondo giornata (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

15.30 F1 – GP Gran Bretagna, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

16.00 TENNIS – ATP 250 Newport, quarti di finale (diritti televisivi di Supertennis, trasmissione in alternanza con i tornei di Budapest, Praga, Losanna, Amburgo)

19.00 F1 – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

