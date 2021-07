Sonego/Musetti-Mektic/Pavic, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming

Dopo il suo match di singolare, Lorenzo Sonego si unirà al suo omonimo giovane toscano, Musetti, per affrontare il secondo turno di doppio. Sfida difficilissima, quella dei due azzurri: i numeri 1 del mondo, i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, li aspettano.

Per dare l’idea del tipo di giocatori che Sonego e Musetti andranno ad affrontare, un solo dato è necessario: sono i campioni in carica del torneo di Wimbledon, dove hanno superato in quattro set il duo composto dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos (ai Championships, va detto, resiste la tradizione dei tre set su cinque anche in doppio, ormai ultimo baluardo). Un successo dei nostri portacolori avrebbe un solo nome: impresa. Ma alle Olimpiadi succede anche questo, a volte.

Le coppie Lorenzo Sonego/Lorenzo Musetti e Nikola Mektic/Mate Pavic si sfideranno nel secondo turno del torneo di doppio maschile come quarto match sul campo 4 (il primo parte alle 4:00 italiane, le 11:00 a Tokyo). Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. La diretta tv su Rai2 è soggetta alle scelte di programmazione. OA Sport ne offrirà la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SONEGO/MUSETTI-MEKTIC/PAVIC TENNIS OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA

LUNEDI’ 26 LUGLIO – Campo 4

Ore 4:00 Rebecca Peterson (SWE)-Elena Rybakina (KAZ) (15) – 2° turno singolare femminile

Non prima delle ore 5:30 Lorenzo Sonego (ITA) (13)-Nikoloz Basilashvili (GEO)

A seguire Iga Swiatek (POL) (6)-Paula Badosa (ESP) – 2° turno singolare femminile

A seguire Lorenzo Sonego/Lorenzo Musetti (ITA)-Nikola Mektic/Mate Pavic (CRO) (1) – 2° turno doppio maschile

SONEGO/MUSETTI-MEKTIC/PAVIC TENNIS OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai2 (ove possibile)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LiveMedia/DPPI/Nicol Knightman – LivePhotoSport.it