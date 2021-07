Sonego-Galan oggi, Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming

Per Lorenzo Sonego c’è un’importante possibilità di arrivare fino al terzo turno di Wimbledon. Dopo il successo di ieri contro il portoghese Pedro Sousa (o quel che ne è rimasto dopo i problemi fisici), arriva ora il colombiano Daniel Elahi Galan, certo non un elemento imbattibile sui prati.

Tra i due, di fatto, esistono due precedenti, anche se l’ATP ufficialmente ne riporta uno solo, quello di Miami 2021 vinto dall’italiano per 7-6(6) 6-3. Cinque anni fa i due si erano affrontati, inoltre, nelle qualificazioni del Challenger di Milano, e anche in quel caso era stato il padrone di casa a prevalere per 6-4 7-6(7). Se la parabola di Sonego è nota, con la semifinale al Foro Italico di Roma dopo la vittoria a Cagliari e, più di recente, la finale erbivora a Eastbourne, per Galan quest’anno c’è stata la semifinale a Santiago del Cile, persa con il padrone di casa Cristian Garin.

Il match tra Lorenzo Sonego e Daniel Elahi Galan si giocherà come secondo sul Court 16 a partire dalle ore 12:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Sky Sport, con programmazione ancora da definire tra Sky Sport Uno, Arena, Tennis e i sei canali Sky Wimbledon dal 252 al 257. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

WIMBLEDON 2021, SONEGO-GALAN: PROGRAMMA

COURT 16

Ore 12:00 Garin (CHI) (17)-Polmans (AUS) – 2° turno uomini

A seguire Sonego (ITA) (23)-Galan (COL) – 2° turno uomini

WIMBLEDON 2021, SONEGO-GALAN: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis, Sky Sport dal 252 al 257 (rinominati Sky Wimbledon)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LiveMedia/Valerio Origo – LivePhotoSport.it