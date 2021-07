Softball, Olimpiadi Tokyo: Italia, con il Messico è partita decisiva

L’Italia si gioca tutto nel proprio destino alle Olimpiadi di Tokyo. E lo fa contro il Messico, la stessa squadra che eliminò le azzurre dai Mondiali del 2018. Dentro o fuori allora, in senso letterale, dentro o fuori anche stavolta, in senso più metaforico, ma comunque presente. A Yokohama, domani alle ore 13:00, si consumerà il destino azzurro. Soprattutto, sarà necessaria una cosa che è mancata alla squadra di Federico Pizzolini fino a questo momento.

In 21 inning, infatti, l’Italia non è ancora riuscita a mettere a segno alcun punto. E se con gli Stati Uniti si è registrata un’unica valida, paradossalmente è andata meglio e peggio con l’Australia e con il Giappone. Meglio perché le azzurre hanno saputo forzare l’occupazione della terza base in diverse occasioni, peggio perché è poi mancato quel momento fondamentale, quel giro di mazza, quel pizzico di fortuna, che avrebbe potuto in tutti i casi portare dalla parte delle azzurre le partite in questione.

Il paradosso è che, nel torneo in cui si fa una fatica in attacco che non ci si aspettava all’inizio, si sta mettendo insieme una difesa di ottimo livello, tant’è che gli Stati Uniti di RBI ne hanno portati a casa due, l’Australia uno, e il Giappone cinque che però restano spalmati su due fuoricampo (più un terzo evitato da Laura Vigna con un balzo che ha rischiato davvero di metterla fuori combattimento). E sono proprio le mazze a dover girare per forza di cose in quello che diventa l’appuntamento decisivo per la prosecuzione di un torneo olimpico partito con la speranza di potersela giocare nella lotta per almeno il quarto posto.

Dopo aver visto oggi all’opera Alexia Lacatena e Ilaria Cacciamani, quest’ultima all’esordio, si conferma come tutte le nostre pitcher stiano giocando a un validissimo livello, comprendendo in questo discorso anche il totem che di nome fa Greta Cecchetti. Fu lei a duellare con Dallas Escobedo tre anni fa, e non è escluso che tale battaglia al lancio possa ripetersi anche nel pomeriggio di domani.

Il Messico, fino a questo momento, ha sempre perso, ma non è mai stato troppo lontano: ha subito i risultati di 0-4 dal Canada, 2-3 dal Giappone (e una clamorosa vittoria che poteva arrivare), 0-2 dagli Stati Uniti. Oltre a Escobedo, può vantare un’altra lanciatrice di assoluto livello in queste Olimpiadi, che è Danielle O’Toole. Valide anche le opzioni d’attacco, con Anissa Urtez nel ruolo di maggiormente pericolosa per quanto fatto vedere all’interno del torneo.

Foto: LaPresse